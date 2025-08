Morango do amor de luxo é vendido por R$ 2,3 mil em São Paulo

O confeiteiro Denilson Lima, de 27 anos, passou a assinar uma versão de luxo do morango do amor e vendê-la por um preço nada módico: R$ 2,3 mil reais. Pelo valor, o comprador leva para casa nove bombons, cobertos por um creme, a calda de açúcar e decoração de açúcar de confeiteiro e glacê.

São três opções de creme e, assim, quem compra pode escolher entre os sabores ninho, brigadeiro ao leite ou maracujá. Segundo o autor da receita, que é natural do Maranhão e vive em São Paulo há seis anos, onde vende o item, a produção começou há menos de uma semana.

Veja também Negócios Morango do Amor puxa vendas e faz negócios de Fortaleza faturarem até R$ 20 mil por dia Verso ‘Morango sem amor’: confeiteira cearense vende até doces 'que deram errado', mas não perderam sabor

O profissional disse que a demanda foi tanta que ele não conseguiu atender todos os pedidos que chegam a seu ateliê, no bairro de Pinheiros, Zona Oeste da capital paulista. Além do preço elevado, o nome também chama atenção: "Morangos do Amor — Edição Joias".

“O hype dos morangos do amor me cercava por todos os lados, mas eu só crio quando faz sentido para mim. E dessa vez fez total: encontrei neles um espaço para canalizar minha estética, minha verdade e transformar um doce em arte e experiência”, contou ao g1.

A confeitaria, ele narrou, foi aberta durante a pandemia da Covid-19, na própria casa. Mas, atualmente, ele comanda uma equipe, que é focada principalmente na fabricação de bolos pintados à mão.

Antes da versão atual do doce que está na moda, o maranhense chegou a comercializar uma um pouco mais barata, que custava R$ 2,1 mil, mas ela esgotou. Entretanto, versões menos caras e ornamentadas também estão disponíveis no ateliê de Denílson. Uma caixa desta iguaria mais acessível, com seis morangos, por exemplo, sai por R$ 240.

Entre os famosos que já provaram os doces, Denílson mencionou a atriz Bruna Marquezine e os influenciadores Carlinhos Maia, Silvia Braz e Malu Borges. O confeiteiro disse acreditar que o sucesso do morango do amor veio para ficar.