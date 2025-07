Morango do Amor puxa vendas e faz negócios de Fortaleza faturarem até R$ 20 mil por dia

O 'morango do amor', doce que consiste na fruta envolta em brigadeiro branco e calda de açúcar, tomou as redes sociais nos últimos dias. A demanda pelo quitute cresceu em Fortaleza, impulsionando o faturamento de negócios que aderiram ao produto.

A Padaria Bom do Trigo, que tem duas lojas na Grande Fortaleza, chega a faturar mais de R$ 20 mil por dia apenas com a venda de morangos, comercializados a R$ 11,99 por unidade.

Desde o lançamento do produto, na última quinta-feira (17 de julho), são mais de 2 mil unidades vendidas diariamente. A equipe de produção aumentou a jornada para conseguir suprir a demanda, conta Valéria Pereira, gerente de marketing da Bom do Trigo.

As vendas são realizadas pelo sistema de delivery próprio, pela plataforma iFood e principalmente nas lojas físicas, com filas para comprar o quitute.

“Isso aumenta também a compra de outros produtos, como o grande número de visitantes na loja. Tem gente que não sabia que a padaria existia e veio por conta do morango”, aponta Valéria.

A gerente destaca que o morango do amor, que é inspirado na tradicional delícia junina maçã do amor, não deve sair do cardápio. Mesmo que a tendência passe, a Bom de Trigo pretende manter o doce em seu cardápio de sobremesas.

“A gente está tentando encantar com um bom atendimento, entregando em todos os bairros de Fortaleza e Eusébio, para fidelizar o cliente. Para que além do morango, ele consuma outros produtos, compre em datas comemorativas e veja outros lançamentos”, afirma.

Empreendedora acredita que guinada no negócio permitirá comprar seu próprio ponto comercial

A nova tendência culinária foi uma oportunidade ainda maior para a empreendedora Caroline Vieira Freire. Ela vende os morangos envoltos em brigadeiro e calda de açúcar há mais de três anos.

Eu sempre fiz desse mesmo jeito. Confesso que me surpreendi, mas fico feliz com a repercussão e com o fato de ver que está ajudando várias outras empreendedoras. Tem confeiteiras dizendo que vai ser e está sendo como uma segunda Páscoa. Caroline Vieira Freire Empreendedora

Idealizadora da 'Amor de Pirulito', doceria especializada em pirulitos e frutas cristalizadas, Caroline viu o negócio dar uma guinada nos últimos dias.

“Estou fazendo em torno de 300 morangos por dia e queremos atender mais. Nosso faturamento triplicou, está sendo um aumento significativo nos nossos ganhos”, aponta.

A unidade do doce é comercializada a R$ 14,90, com margem de lucro de cerca de 30% por unidade. Caroline aponta que o 'hype' também pode atrair consumidores para seus outros produtos, como o pirulito de cristal e a maçã do amor.

Legenda: Morango do amor é mais uma tendência culinária das redes sociais que chegou a Fortaleza Foto: Divulgação/Amor de Pirulito

A expertise no método de caramelização foi importante para conseguir escalar a produção sem perder a qualidade. “Tem que saber trabalhar com a calda de açúcar, porque, se você não deixar a calda na temperatura correta, no ponto correto, vai virar chiclete e ninguém vai conseguir morder”, explica.

A doceria atuava somente com encomendas, mas adaptou a produção dos morangos para pronta-entrega, com quatro funcionários na equipe de cozinha. Caroline destaca que o sucesso das vendas pode viabilizar o sonho de montar o próprio ponto físico.

Quando vale a pena apostar nas tendências das redes?

As tendências criadas em redes sociais, sobretudo no TikTok, impulsionam o consumo em diversos setores em Fortaleza. No ramo culinário, as trends popularizaram o pistache e criaram filas para um bolo vendido a R$ 5 no Benfica.

Ao apostar em aderir a uma tendência no próprio negócio, os empreendedores devem agir estrategicamente, aponta Evelyne Tabosa, analista de negócios do Sebrae no Ceará.

“Como é uma tendência, é importante aproveitar o momento para divulgar o produto e fazer grandes vendas. O pequeno empreendedor deve ser ágil na tomada de decisões e usar a criatividade para criar novos sabores e decorações”, observa.

Para considerar aumentar a produção, o empreendedor deve avaliar a disponibilidade de capital de giro para compra de insumos e a capacidade de entrega. A manutenção do padrão de qualidade deve ser reflexo de uma equipe qualificada, segundo Evelyne.

A analista recomenda que as empresas sigam estratégias financeiras para aplicar corretamente o aumento de ganho inesperado. “Com o crescimento no faturamento, a empresa deve reinvestir parte do ganho na melhoria de insumos, equipamentos, embalagens, mas também fazer reserva para emergências”, orienta.

A padaria Bom do Trigo investe em produtos 'tendência' sem medo de que o movimento diminua quando a moda esfriar. A estratégia visa também ampliar a base de seguidores, atraindo, consequentemente, possíveis clientes, destaca Valéria Pereira.

Nos últimos dias, o perfil da doceria ganhou mais de 10 mil seguidores nas redes sociais, segundo a gerente de marketing. Outra moda que o negócio adotou de forma bem-sucedida anteriormente foi o bolo princesa.

“A torta viralizou nas redes sociais, estava super tendência e a gente fez sem imaginar. E até hoje ela é recorde de vendas, é a nossa torta que mais vende. De janeiro até hoje, continua no ápice”, aponta.