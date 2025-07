Cearenses consomem em média 24 pizzas por ano e negócios faturam R$ 1,2 bilhão

Prática, acessível e diversificada, a pizza é um item já consolidado nos hábitos alimentares do cearense. A preferência pelo prato é expressa em números: o Ceará lidera o consumo dessa comida entre os estados do Nordeste.

Cada residente do Estado consome, em média, 24 pizzas por ano, dez a mais do que a média do Nordeste, que é de 14 pizzas por pessoa anualmente

O mercado cearense tem características que favorecem o consumo da iguaria italiana, como a adaptação culinária, com fusão de temperos nordestinos e formatos diferenciados.

O setor também se beneficia das tradições sociais de alimentação em grupo, conforme análise do Sindirest, o que contribuiu para o faturamento das pizzarias cearenses, que alcançou R$ 1,2 bilhão em 2024. O mercado gerou 45 mil postos de emprego diretos e conta com 15 mil entregadores ativos.

Ranking dos estados do Nordeste com maior consumo de pizza

A título de comparação, o consumo médio em Pernambuco é de 18 pizzas por pessoa. Já os baianos comem, em média, 16 pizzas por ano. Os dados foram divulgados pelo Sindirest Ceará.

O Ceará também é líder do Nordeste e o quinto do Brasil nos pedidos de pizza por delivery, conforme dados divulgados pela plataforma iFood. Ao longo de 2024, foram pedidas 4,8 milhões de pizzas no aplicativo pelos cearenses.

No primeiro semestre de 2025, foram registrados 2,5 milhões de pedidos de pizza no Estado, o que representa um crescimento de 12,2% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Número de pizzarias no Ceará cresce acima da média nacional

Em 2024, foram abertos 147 estabelecimentos do segmento de pizzas no Ceará - um aumento de 11,24%, conforme balanço da Apubra

O segmento cearense tem crescimento acima da média nacional, que foi de 7,5% em 2024, destaca Leandro Goulart, presidente da associação.

“Olhando o comportamento do Ceará, o cenário demonstra uma maturidade dos empreendedores, de observar a qualidade, colocar mais valor às marcas. Isso tudo contribui para um setor que parece manter constante crescimento e ser resiliente”, comenta.

Goulart aponta que as pizzarias foram percussoras do sistema de delivery e se beneficiam da praticidade e velocidade das entregas.

“Durante muito tempo, se acreditou que a qualidade do produto era o item principal. Hoje em dia, a experiência e o tempo de entrega do alimento têm se tornado prioridade. A qualidade é importante, mas não se torna mais o item protagonista”, afirma.

Setor cresce rápido em cidades médias

O Ceará tem 1,2 mil pizzarias em operação, considerando apenas microempresas e empresas formalizadas, segundo a Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra). O número representa 21% do total de estabelecimentos ativos no Nordeste, atrás somente da Bahia (29,1%).

A cadeia de pizzarias cearense tem expansão acelerada sobretudo em cidades médias. Há um fenômeno de expansão em municípios com mais de 100 mil habitantes, assim como aproveitamento do turismo gastronômico no litoral.

A Hot Pizza Cariri, criada em 2021, aproveitou o crescimento da demanda no município de Crato para consolidar o negócio. O empreendimento atende cerca de três mil clientes por dia, principalmente universitários.

“Nós temos uma presença digital forte. Nos comunicamos com os clientes todos os dias, escutamos o que querem para entregarmos mais do que pizza, e sim uma experiência”, afirma Eliezer Nascimento dos Santos, CEO da pizzaria.

O empreendedor percebe alta procura por produtos artesanais e personalização de sabores. Ele ressalta que os custos operacionais são altos e que é preciso manter uma equipe qualificada para se destacar da concorrência.

“Muitos clientes que conhecem a Hot Pizza Cariri estão pedindo para abrir em outras cidades. Isso mostra que o mercado está aquecido e tem espaço para marcas que entregam algo diferente”, afirma.

DIVERSIFICAÇÃO É CHAVE PARA SUCESSO DOS NEGÓCIOS

O setor é um dos mais relevantes do ramo de alimentação fora do lar do Estado, destaca Taiene Righetto, presidente da Abrasel no Ceará. O preço médio acessível e a aceitação popular garantiram a resiliência dos empreendimentos durante e após a pandemia.

O empresário identifica três perfis de estabelecimentos predominantes em Fortaleza, que concentra mais da metade dos estabelecimentos do Estado:

Pizzarias tradicionais de bairro: com foco em delivery e preços acessíveis. Representam boa parte do volume total de negócios.

Pizzarias com salão e rodízio: voltadas ao público familiar, com atendimento presencial e ambiente climatizado.

Pizzarias gourmet/artesanais: com foco na experiência gastronômica, ingredientes premium e técnicas de preparo diferenciadas, como forno à lenha e massas de longa fermentação

Taiene destaca que, para garantir fidelização do público, os empreendedores precisam investir em diversificação.

“As tendências mais observadas no Ceará atualmente são pizzas com ingredientes artesanais e locais, como carne de sol, camarão, banana-da-terra e queijo coalho e uso crescente de fermentação natural. Pizzas sem glúten, zero lactose e veganas também tem ganho espaço em Fortaleza”, afirma.

As estratégias são relevantes sobretudo na Capital e em cidades turísticas, como Canoa Quebrada, Jericoacoara e Guaramiranga. O serviço de rodízios também surge como alternativa em regiões de alto fluxo.

Setor prevê 800 novas unidades no Ceará até 2027

O setor de pizzarias no Ceará deve chegar a um faturamento de R$ 1,8 bilhão até 2027. São esperadas 800 novas unidades, com criação de 25 mil postos diretos de trabalho, segundo balanço do Sindirest.

Os empreendedores cearenses apostam em inovações para melhorar a experiência do consumidor, como aplicativos próprios (60% já têm), pagamentos digitais (78% das transações) e previsão de demandas por inteligência artificial.

Outras apostas para a ascensão do segmento são pizzarias temáticas, oferta de produtos funcionais (sem glúten e fitness) e serviço de delivery premium, com entrega em até 20 minutos.

A Apubra também indica um aquecimento do setor ao nível nacional. Foram abertas 3.867 novas pizzarias e 48% menos fechamentos em 2024, o que sinaliza expansão saudável.