E se pizzas tivessem nome de praças de Fortaleza? Pizzaria inova ao unir sabor e paixão pela cidade

Imagina estar numa pizzaria e pedir para comer a Praça dos Leões? Ou a Praça José de Alencar, do Carmo, da Gentilândia? A experiência pode ser vivenciada na Pizza da Praça. Localizada no bairro de Fátima – não à toa, em frente à Praça Argentina Castro – a casa aposta no tripé sabor, história e paixão por Fortaleza para inovar no cardápio.

São 39 sabores – frente a 550 praças catalogadas pela Prefeitura de Fortaleza, conforme levantamento de 2024 – cuja peculiaridade é herdar o nome das diferentes praças da cidade.

A pizza de calabresa, por exemplo, é a Praça José de Alencar, no Centro; a portuguesa é a Praça Martins Dourado, no Cocó; a de marguerita é a Praça da Imprensa, no Dionísio Torres. Jeito curioso de promover verdadeira cartografia gastronômica pelos sentidos.

O folheto do cardápio faz questão de reforçar esse componente cultural do estabelecimento. Às margens da seleção de sabores, é possível conferir um pouco da história de algumas praças referenciadas pela pizzaria, com fotografias realizadas pelo próprio responsável pelo lugar.

“Sempre tive paixão por fotografar praças e paisagens, então resolvi batizar nossas pizzas com o nome das praças de Fortaleza”, explica Rafael Pedrosa.

O objetivo, segundo ele, é de fato valorizar a cultura da Capital e resgatar aspectos históricos presentes em cada um dos logradouros. Em bom português, prestar uma deliciosa homenagem. “Os clientes adoram a ideia das pizzas com o nome das praças e frequentemente me procuram para elogiar, dizendo que a ideia é excelente e que vão indicar para os amigos”.

Tem outro detalhe importante nisso de enaltecer o melhor da Capital: nas mesas da pizzaria, sempre são colocados jogos de dama, xadrez e dominó, num movimento de retorno às brincadeiras da infância e na criação de um ambiente descontraído. Por isso mesmo, é comum ver pais ensinando filhos a jogar na casa, distante de telas e de outros estímulos virtuais.

Legenda: Pizza de quatro sabores reúne nome de quatro praças: Amiga da Criança, Martins Dourado, Praça da OAB e Deputado Marcelo Linhares Foto: Kid Júnior

“Muitas vezes, são os próprios filhos que vêm agradecer pelos jogos disponíveis nas mesas”, conta Rafael.

Qual o critério para nomear uma pizza?

A resposta é fácil: algumas pizzas têm relação especial com o nome da praça correspondente. Um bom caso é o da pizza Praça dos Estressados, localizada na Beira-Mar. O sabor dela é chocolate. Outro exemplo é a Praça dos Leões, correspondente à pizza Filé ao Quatro Queijos. Algumas relações são diretas; outras, mais simbólicas.

Quanto ao preço das iguarias, também varia. O valor médio da pizza de 35 cm é R$ 60; pizzas de 25 cm, com quatro fatias, ficam a R$ 29. O carro-chefe é a pizza Praça Dr. Moreira de Sousa, cujo sabor é Carne do Sol Especial, feita com carne de sol, cream cheese, queijo coalho, banana, cebola roxa e raspas de rapadura na borda.

Legenda: Detalhe do cardápio do Pizza na Praça, com seleção de sabores acompanhada de breve histórico de uma praça de Fortaleza Foto: Reprodução

Além da massa tradicional de fermentação lenta e com pouco fermento, são oferecidas outras opções, a exemplo de massa de manjericão, integral e crocante. A intenção é clara: agradar diferentes públicos, componente refletido nos outros itens do cardápio. Calzones, esfihas, dadinhos de tapioca, pasteizinhos e hambúrgueres artesanais completam o panorama.

Legenda: Experiência do Pizza na Praça é estimular apreciação gastronômica e vivências na cidade Foto: Kid Júnior

O forte mesmo, contudo, são as pizzas – que, por sinal, também são apresentadas em versões doces. A de sorvete de creme e chocolate, intitulada Praça Amiga da Criança, é uma das mais procuradas e inusitadas no catálogo.

“A criatividade dos nossos clientes é impressionante. Muitas vezes eles adaptam nossas pizzas, pedindo para acrescentar ingredientes diferentes, como cream cheese, geleia de pimenta ou até mesmo pesto. O fortalezense é apaixonado por pizza por diversas razões, principalmente pela nossa criatividade na preparação”.

Como tudo começou

O Pizza na Praça é fruto do desejo de Rafael Pedrosa de empreender. Antes do estabelecimento, o cearense tinha uma produtora de vídeo e trabalhava com edição de imagens, atuando como editor e cinegrafista.

Ao observar a intensa movimentação da Praça Argentina Castelo Branco – repleta de trailers de churrasco, açaí e pastel – decidiu junto à esposa, Fabiana, abrir uma pizzaria. “Comecei a estudar sobre pizza e senti que aquele era o momento certo para iniciar o negócio”, divide.

Legenda: No topo, fachada do Pizza na Praça; acima, o casal Fabiana e Rafael Pedrosa, proprietários do estabelecimento Foto: Kid Júnior

A inauguração aconteceu durante a pandemia de Covid-19, operando inicialmente apenas no formato delivery com o apoio e dedicação de Rafael, Fabiana e Vagner, amigo do casal. Sem experiência prévia no ramo, Rafael e Fabiana tiveram a sorte de contar com a orientação de Vagner, um pizzaiolo – fundamental para o estabelecimento do empreendimento.

“Com o tempo e o sucesso gradual, investimos na expansão e agora celebramos quatro anos e cinco meses de existência”, celebra o proprietário.

Pizza, do Egito ao paladar cearense

Delícia unânime, a pizza tem origem complexa. Algumas literaturas apontam que ela nasceu no Egito por meio de pães arredondados. Mas foi realmente a Itália que se apoderou da técnica e aderiu ao uso de molho de tomate com queijo e manjericão, criando algo que hoje conhecemos como pizza de marguerita.

“No Brasil, os imigrantes italianos trouxeram as próprias técnicas culinárias com molhos e massas, e também as próprias pizzas, lasanhas e pastas com molhos”, explica Franzé Melo, instrutor de Panificação na Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco.

O estudioso ensina uma das receitas mais básicas de pizza. Os ingredientes são:

500g de farinha de trigo

10g de sal refinado

5g de fermento biológico

25g de azeite

250 g de água



De acordo com ele, um modo cearense de modificar a fórmula e dar uma característica bem nossa é usar manteiga da terra no lugar de azeite. “A massa vai ficar com uma textura mais leve e as bordas mais crocantes com a ação da gordura”, dimensiona.

“O Ceará tem grande potencial de venda com pizzas. Estamos entre os cinco Estados que mais consomem esse alimento no Brasil. Muitas casas em Fortaleza têm o diferencial de investir em massas de longa fermentação, nas quais o sabor e a leveza ficam bem agradáveis ao paladar. Muitas também usam molho de tomate de fabricação própria”.

Legenda: Para chef, usar manteiga da terra no lugar de azeite confere um gosto mais cearense à pizza Foto: Kid Júnior

O chef observa que bairros como Varjota, Meireles e Aldeota, em Fortaleza, concentram pizzarias com sabor idêntico às pizzas de âmbito internacional. As casas criaram destaque por usarem insumos capazes de gerar um resultado final impecável, com massas artesanais e cuidado na finalização. Tornaram-se pólos de produção de pizza na cidade.

Apesar de toda essa dinâmica consolidada, existe espaço para a atualização do prato? Franzé Melo diz que sim. “Muitas pizzarias podem fazer uma pizza bem finalizada com mais técnicas, fazendo uma massa que fique fermentando por 24h ou até mesmo fazendo um molho próprio, tirando dos molhos industrializados”, sugere.

Maneira de fazer com que a tradição se prolongue e o amor renasça a cada prato.

Serviço

Pizza na Praça

Rua Conselheiro Tristão, 1438 - Fátima. Em frente à Praça Argentina Castelo Branco. Funcionamento: diariamente das 17h às 23h. Mais informações por meio do site e das redes sociais da pizzaria