Morango do amor viraliza na internet e faz sucesso em docerias de Fortaleza; saiba onde encontrar

A “receita” é simples: uma comida primeiro salta aos olhos em vídeos que viralizam nas redes sociais e, rapidamente, o público começa a desejar saborear aquilo que tanto chamou atenção.

É o que aconteceu com o “morango do amor”, doce inspirado na clássica maçã do amor que envolve a fruta em brigadeiro branco — geralmente de leite em pó — e é finalizado com uma calda de açúcar que cria uma casca crocante, brilhante e geralmente avermelhada.

O encontro de sabores doces e ácidos e a aparência convidativa instigaram o público de Fortaleza a buscá-lo por toda a Cidade. Docerias e empreendedores, então, passaram a apostar no quitute e relatam ao Verso alta demanda e produção diária de centenas de unidades.

Morango do amor é comida junina?

Apesar da viralização dos últimos dias, o morango do amor não é uma criação recente. Na loja Adriana Chocolates — que fica no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza —, por exemplo, o doce compõe o cardápio junino do empreendimento desde 2023.

“As pessoas tinham super medo de arriscar, mas sempre era sucesso especificamente na época junina”, lembra Leticia Liberato, sócia do negócio. A ligação com o período das festas de São João reflete a “inspiração” na já conhecida maçã do amor, geralmente servidas neste período no Brasil.

Essa, porém, é uma relação mais recente, como explica o chef e professor de gastronomia do Senac Matheus Vieira. A origem histórica de doces feitos com frutas em caldas caramelizadas, ensina, é asiática e milenar.

Legenda: Doce chinês milenar tanghulu se assemelha ao morango e a à maçã do amor doce chinês morango do amor Foto: Carlson Ye / Shutterstock

“Especificamente na China, existe um tipo de doce de rua que se chama tanghulu”, aponta. Lá, é feita uma calda de açúcar “em ponto de bala dura” que é banhada em frutas in natura, como uvas ou mesmo morangos.

Já a mais conhecida maçã do amor, segue o professor, veio dos Estados Unidos para o Brasil no começo do século 20 e ficou ligada a várias festividades de junho pela coincidência entre o nome, o dia de Santo Antônio — conhecido como “casamenteiro" — e o dia dos namorados.

Morango do amor: viralização nas redes e alta procura nas lojas

Apesar da relação entre a maçã e o período junino, a repercussão que o “novo” doce tem encontrado se concentra já no período de julho. Na plataforma Google Trends, que mostra quais pesquisas estão em alta no buscador, o interesse dos usuários começou a crescer a partir do dia 1º deste mês.

É difícil precisar a origem desse interesse, mas basta uma visita a aplicativos como Instagram e TikTok para encontrar vídeos do morango do amor com receitas, pessoas provando e até memes de gente que tentou fazer o doce e não teve êxito.

#morangodoamor #coxinhademorango #confeitaria #confeiteiros ♬ som original - Leonardo Flakes @leonardoflakes Já está vendendo o #morangodoamor na sua cidade? 😍 Já está liberado nossa Apostila digital “Morangos lucrativos” em oferta 🍓 Desde 2016 os doces com morangos sempre estiveram entre os mais vendidos por aqui, é uma paixão nacional 🇧🇷 E você aí pode aprender os detalhes de opções chamativas e lucrativas com quem atende mais de 100 mil clientes por ano 😍🍫 Nesse E-book vamos te ensinar o passo a passo das Coxinhas de Morangos mais vendidas todos os dias na @flakesbrazil além dessa super tendência (morango do amor) tanto na versão clássica, quanto na versão de pistache ❤️📚 Clica no link da Bio e não perde essa oportunidade de atender seus clientes com essa tendência que está movimentando a confeitaria 😍 Usei o Pó sugar art dourado verdadeiro que tem na @lojasantoantonio 🫶🏼 Siga @flakesbrazil #morangos

O sucesso dos vídeos chegou a Douglas Barros, proprietário da DR Confeitaria, a partir de pedidos da clientela. “Somos muito engajados no Insta, os clientes estavam pedindo demais!”, relata.

A loja, no Jardim Guanabara, aproveitou então para acrescentar o doce ao cardápio, o que ocorreu na semana passada. “Foi o maior sucesso de um produto que já vi em 13 anos de confeitaria”, relata.

Legenda: A DR Confeitaria, de Douglas Barros, começou a fabricação de morango do amor na semana passada: "Maior sucesso de um produto" Foto: Ismael Soares / SVM

Em vídeo publicado nos stories do Instagram da loja no fim de semana, o empreendedor relatou uma “demanda três vezes maior do que o que a gente está habituado”. Na ocasião, o número de pedidos chegou a quase 300 só no delivery, segundo Douglas.

Ao Verso, ele partilha que o total de unidades produzidas chegou a quase 400, somando os doces feitos para a loja. “A quantidade produzida está só subindo, minha produção tem lutado pra dar conta”, brinca.

Legenda: Centenas de unidades do Morango do Amor têm sido feitas nas DR Confeitaria: "Minha produção tem lutado pra dar conta” Foto: Ismael Soares / SVM

Na avaliação do empreendedor, o visual do doce — “parece realmente uma joia” — é um dos diferenciais: “Além de ser realmente um produto muito gostoso, pois combina o morango com brigadeiro de ninho e a crocância da calda, ele desperta a curiosidade de todos os clientes”.

A alta procura foi sentida também na loja Adriana Chocolates. Segundo Letícia, o número de unidades vendidas mais que dobrou em dois dias, chegando a 378 morangos no sábado (19).

“Com essa alta demanda de procura, cresceram também os casamentos com morango do amor. A gente já teve vários que adicionaram o morango do amor por essa febre, por terem provado, gostado”, acrescenta a empreendedora.

“Acredito que o sucesso do morango do amor está ligado à nostalgia da maçã do amor, sendo uma fruta bem mais aceita pelo público e também pelo apelo visual, são lindos, têm uma estética bem atraente, chama atenção”, analisa Letícia.

Oportunidade de negócio

Até quem não tinha negócio próprio voltado para doces viu na viralização do morango do amor uma chance para aproveitar. Foi o caso da empreendedora Sabrina Moreira Leite. A jovem de 22 anos começou na quarta-feira passada (16) a fazer o quitute para venda, que ocorre pela conta do Instagram @morangodoamorrr.

“Fiz na minha casa junto com meu namorado, só para teste. Fiquei com muita vontade de comer logo no início do hype e deu certo. Fiz uma vez e acertei o ponto do ninho, o ponto da calda, ficou crocante”, conta.

Legenda: Sabrina Moreira Leite aproveitou o hype do morango do amor para empreender vendendo o doce Foto: Ismael Soares / SVM

O retorno tem, desde o começo, sido além do esperado. “Não imaginei a proporção que ia dar no momento. Criei a loja de madrugada, no outro dia eu fiz (os doces), publiquei fotos e comecei a venda. Esgotou tudo”, contextualiza.

Ela comanda a produção dos morangos sozinha e começa a colocar a mão na massa de manhã cedo. A média é de 100 unidades do doce feitas por dia.

Legenda: Sabrina Moreira Leite produz média de 100 unidades do morango por dia Foto: Ismael Soares / SVM

“Vem aumentando a demanda a cada dia que passa. Agora, no momento, tenho mais de 50 mensagens para responder. Se eu fizesse mais de 150 morangos por dia, venderia”, garante.

Além da viralização, o que explica o sucesso do morango do amor?

O barulho nas redes sociais começa a explicar, mas outros fatores ajudam a aprofundar o contexto que fez do morango do amor uma tendência bem aceita pelo público — do sabor à produção agrícola.

“Nós estamos no período da safra do morango aqui no Brasil, nessa época do ano é quando a gente tem os morangos realmente na melhor qualidade, maior tamanho”, inicia Matheus Vieira, chef e professor de gastronomia do Senac.

Saltando de uma questão mais concreta para o campo dos sentidos, o especialista também destaca a textura e a aparência do morango do amor como aspectos relevantes.

“Tudo que é crocante, o nosso cérebro identifica como algo mais gostoso”, explica. “Tem a maciez do morango, (que) é feito envolvido numa massa de brigadeiro branca e depois banhado na calda de açúcar crocante. É um doce que tem uma cor que é chamativa, apetitosa”.

Veja receita de como fazer morango do amor

Nas redes sociais, várias versões de receitas do morango do amor estão sendo compartilhadas, do brigadeiro de leite em pó à calda. Abaixo, confira receita da loja Adriana Chocolates, gentilmente compartilhada pela sócia Letícia Liberato.

Receita para 15 morangos:

15 morangos extra grandes

01 lata de leite condensado

01 lata de creme de leite

02 colheres de leite ninho

Como fazer:

Leva a mistura ao fogo até o ponto de enrolar.

Para calda:

2 xícaras de açúcar refinado (400g)

1/2 xícara de água (120ml)

1 colher de sopa de vinagre branco (ajuda a não cristalizar)

Corante alimentício vermelho (em gel ou líquido) a gosto

Como fazer:

Lave e seque bem os morangos com papel toalha. Espete em palitos de madeira e reserve.

Em uma panela grossa, misture o açúcar, a água e o vinagre.

Leve ao fogo sem mexer até ferver. Assim que ferver, adicione o corante e não mexa mais.

Deixe a calda ferver até atingir o ponto de bala dura (em torno de 145°C a 150°C).

Se não tiver termômetro, faça o teste: pingue uma gota da calda num copo com água fria — se endurecer na hora e fizer barulho de “tec” ao morder, está pronta.

Desligue o fogo e banhe os morangos rapidamente, girando para cobrir bem. Deixe secar sobre papel-manteiga ou silpat.

Confira onde encontrar morango do amor em Fortaleza

Adriana Chocolates

Foto: Adriana Chocolates / Divulgação

Destacando que o doce é feito com frutas selecionadas e ingredientes premium, a empreendedora Letícia Liberato ressalta “o cuidado com os detalhes” como diferencial do morango do amor produzido na doceria Adriana Chocolates, do bairro Dionísio Torres.

Além do atual hit gastronômico do momento, que é vendido por R$ 14,90 a unidade, a loja aposta em versões também inspiradas na maçã do amor, mas com sabores e insumos diferentes. Estão no cardápio o “maracujá do amor” e o recém-lançado “pistache do amor”.

Instagram: @lojaadrianachocolates

@lojaadrianachocolates Onde: rua Francisco Holanda, 360, Dionísio Torres

rua Francisco Holanda, 360, Dionísio Torres Pedidos: pelo WhatsApp no número (85) 99251-8444 ou pelo iFood

pelo WhatsApp no número (85) 99251-8444 ou pelo iFood Quanto: unidade por R$ 14,90

DR Confeitaria

Foto: Ismael Soares / SVM

Aberta desde 2013, a DR Confeitaria, no bairro Jardim Guanabara, acrescentou o morango do amor ao cardápio por conta da viralização do doce nas redes sociais. A versão tradicional tem a unidade a R$ 12.

Além dela, a loja também aposta em versões diferentes do quitute. O “morango do nordeste” (R$ 14 a unidade), por exemplo, leva castanha por cima, acrescentando mais textura e crocância na sobremesa. Há, ainda, o “maracujá do amor”, com brigadeiro de maracujá.

Instagram: @drconfeita

@drconfeita Onde: Avenida Independência, 790, loja 3, Jardim Guanabara

Avenida Independência, 790, loja 3, Jardim Guanabara Pedidos: pelo site ou pelo WhatsApp no número (85) 9695-6005

pelo site ou pelo WhatsApp no número (85) 9695-6005 Quanto: unidade do morango do amor tradicional por R$ 12 e unidade do morango do nordeste a R$ 14

Morango do Amor Fortaleza

Foto: Ismael Soares

A venda ocorre por retirada e sob encomenda prévia: a jovem Sabrina Moreira Leite anota os pedidos em um dia e produz a sobremesa no outro. O cliente pode passar na casa dela para pegar ou pedir entrega em aplicativos como Uber e 99.

A unidade do doce, intitulada Amor à Primeira Mordida, sai a R$ 14,90. Há, ainda, o Combo Paixão (três unidades) por R$ 39,90, e o Combo Amor Total (cinco unidades) por R$ 64,90. Completa a lista de opções o Trio Especial, com três morangos menores numa caixinha por R$ 24,90

Instagram: @morangodoamorrr

@morangodoamorrr Pedidos: pelo WhatsApp no número (85) 9213-5590

pelo WhatsApp no número (85) 9213-5590 Quanto: unidade por R$ 14,90; combo com 3 morangos por R$ 39,90; combo com 5 morangos por R$ 64,90; e combo com 3 morangos menores por R$ 24,90

Bom do Trigo

Foto: Bom do Trigo / Divulgação

Novidade no cardápio da delicatessen Bom do Trigo — que tem unidades no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, e também no Eusébio —, o morango do amor está disponível aos clientes nas lojas e por delivery.

A unidade do doce sai por R$ 9,90. Outras doces de frutas no estabelecimento incluem a também famosa surpresa de uva, além de surpresas de morango e pistache.

Instagram: @bomdotrigo

@bomdotrigo Pedidos: pelo iFood e pelo delivery nos números (85) 99738-0040 (Eusébio) e (85) 99738-0076 (Luciano Cavalcante)

pelo iFood e pelo delivery nos números (85) 99738-0040 (Eusébio) e (85) 99738-0076 (Luciano Cavalcante) Quanto: unidade do morango do amor tradicional por R$ 9,90

Feito Por Mim Doces

Negócio de bolos, doces e salgados comandado por Evelanny Vieira, a Feito Por Mim Doces também traz a versão tradicional do morango do amor como opção aos clientes. É possível pedir pelo iFood ou em site por R$ 14 a unidade, sem limitação de quantidade.

Nesta semana, a empreendedora irá adicionar como opção a versão “bombom de morango”, que consiste em morango e brigadeiro de ninho passado no chocolate.