‘Morango sem amor’: confeiteira cearense vende até doces 'que deram errado', mas não perderam sabor

Nos últimos dias, boa parte dos empreendedores que trabalham com doces encontrou no famoso Morango do Amor uma oportunidade de aumentar as vendas e ampliar a cartela de clientes. Inspirado na clássica maçã do amor, o doce virou tendência e hoje ocupa lugar de destaque nos menus de docerias de todo o País.

Em Fortaleza, uma confeiteira encontrou uma maneira extra de participar do fenômeno: vender, a preços mais baixos, o Morango "sem" Amor, ou seja, as versões do quitute que deram "errado".

A iguaria é vendida na Menina Docinho, doceria da advogada e confeiteira Denise Ferreira Nunes, 41. Apesar da brincadeira no nome, ela garante que a receita segue os moldes do doce original e também tem produção diária e cuidadosa – a diferença é que os morangos possuem pequenos defeitos estéticos: calda mais grossa, furinhos ou manchas na cobertura, ou formato diferente. Por dentro, garante, o sabor continua delicioso.

Legenda: 'Morango sem amor' custa R$ 8 Foto: Arquivo pessoal

“Como o morango do amor é produto impulsionado pelas redes sociais e se tornou um desejo viral não somente pelo sabor, mas principalmente para a gravação de conteúdo on-line, a estética é um dos ingredientes fundamentais nele”, pontua Denise.

“Ao mesmo tempo, por ser um produto totalmente artesanal, não tem como garantirmos que todos saiam perfeitos”, completa.

Atualmente, o morango do amor representa 90% das vendas da Menina Docinho, o que aumentou – e muito – a produção de Denise. As imperfeições surgem não só pelo processo artesanal, mas também pela alta demanda.

Legenda: Denise é advogada e começou a trabalhar com doces em 2011 Foto: Arquivo pessoal

“No início, a equipe e família comiam esses ‘rejeitados’ pelo controle visual, mas, com a produção escalonando, a cada dia, foi se tornando impossível. Nos últimos dias, distribuímos para amigos pela cidade e pra todo mundo que cruzava nosso caminho, mas mesmo assim não estávamos dando conta”, conta a empreendedora.

Na loja de Denise, o morango “perfeito” custa R$ 14; o “sem amor” sai quase pela metade do preço, por R$ 8. “Todos que compraram acabaram refazendo o pedido depois de receber e mandaram elogios”, celebra Denise.

A loja ainda oferece opções de morango com amor GG e kit casadinho, com dois morangos, um coberto por brigadeiro branco, e outro por brigadeiro preto, que saem a R$ 21.

Tendência deu “novo gás” às docerias

Entre as receitas que saem perfeitas e os morangos imperfeitos que agora também integram o menu, Denise destaca que a tendência do morango do amor tem sido “uma alegria” para sua loja e “uma bênção para muitos negócios”.

“Essa tendência está sendo importante para dar novo gás aos pequenos empresários e renovar a energia do comércio artesanal, que estava desgastada pelo momento econômico que vivemos”, destaca.

O grande desafio – além de encontrar o ponto perfeito da calda – tem sido conseguir acompanhar a tendência em meio à alta de preços dos morangos, vivenciada em diversas regiões do País.

“O principal desafio atual é comprar morangos de qualidade com um preço que possamos manter dentro do usual para os clientes. A caixa de morango que comprava há exata uma semana por R$ 45 me foi oferecida hoje por R$ 100”, conclui.

Serviço

Menina Docinho

Instagram: @meninadocinho

Telefone/WhatsApp: (85) 98172-6412