Demanda pelo Morango do Amor esgota estoques e faz preço disparar mais de 40% no Ceará

Com a chegada do morango do amor a Fortaleza, a partir de tendência das redes sociais, a fruta esgotou em pontos de venda no atacado. Revendedores do produto relatam aumento exponencial da demanda. Para se ter ideia, não há mais morango disponível nas Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa) de Maracanaú, Barbalha e Tianguá.

A expectativa é que novas remessas do fruto cheguem somente na noite de domingo (26), segundo o analista de mercado da instituição, Odálio Girão. Devido à alta demanda, o preço do quilograma do morango no atacado subiu 44,6%, na comparação com o primeiro trimestre do ano, chegando a R$ 50,00.

Legenda: Na tarde desta sexta-feira (25), alguns boxes já estavam sem o produto Foto: Ismael Soares

O valor médio do quilograma registrado nos primeiros três meses do ano foi de R$ 34. Em comparação com o preço médio registrado em 2024, a alta no preço do atacado foi de 13,5%.

Já para venda no varejo na Ceasa, o preço chegou a R$ 100,00. “Os boxes de venda atacada esgotaram a oferta. Ficou só à venda no varejo, e já estava sendo vendido a R$ 100,00”, aponta o analista.

Odálio ressalta que é a primeira vez que a Ceasa registra uma procura tão significativa pelo morango. “Só na escassez do produto que o preço dispara. Mas não é escassez, é uma super procura, impulsionada pelos varejistas, donos de mercados e até mesmo feitas livres”, aponta.

“A oferta de morango do Ceará, para os nossos mercados, vem de Minas Gerais. Os grandes produtores estão em Estiva, Bom Repouso, Pouso Alegre e Santa Rita de Caldas. Outra pequena parte vem de São Paulo e da Bahia”, explica.

PRODUTORES SUBIRAM PREÇO DA FRUTA

A alta demanda nacional fez produtores de Minas Gerais subirem o preço do quilograma do morango em 25% 'de uma hora para outra', aponta Marina Machado da Trindade, responsável pela revendedora de morangos frescos Foral Morango.

A empresa familiar atua com entregas, sem loja física, e teve seus contatos de encomenda congestionados nos últimos dias. “Desde segunda-feira a procura disparou, mas o boom foi na quinta-feira (24), tivemos 400 mensagens nas redes de pessoas procurando morango. Dia 7/7 tivemos 26 pedidos, por exemplo, ontem foram 86 pedidos”, conta.

O faturamento do negócio na última semana subiu 200%, com o maior número de vendas dos quatro anos de operação.

“Foi algo nunca visto. Sempre houve uma procura intensa de morango em datas comemorativas, como Dia dos Namorados e Dia das Mães. Mas fora disso, nunca. O que ficamos tristes é com a alta do valor do morango”, afirma.

Mesmo com o crescimento significativo da receita, Marina não aposta em ampliação da capacidade operacional, pois acredita que a alta procura pela fruta deve ser passageira.

Outros revendedores da fruta fresca também têm divulgado nas redes sociais que o produto esgotou.

O que é o Morango do Amor

O morango do amor consiste na fruta envolta a brigadeiro branco e calda de açúcar caramelizada. O desejo pelo quitute, e consequentemente a corrida para produzi-lo e vendê-lo, surgiu das redes sociais.

Como em outras 'trends' culinárias, usuários de Instagram, TikTok e outras redes publicam vídeos provando e falando sobre o doce.

Empreendimentos de Fortaleza apostaram na venda do morango, chegando a faturar mais de R$ 20 mil por dia somente com o doce.