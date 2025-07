Telefone fixo vai resistir? Apenas 3,4% dos lares mantêm aparelho no Ceará

O telefone fixo tem perdido espaço com o passar do tempo devido à popularização dos smartphones, mas ainda resiste em alguns lares. No Ceará, o número desses aparelhos nos domicílios caiu 72,5% nos últimos cinco anos, passando de 365 mil em 2019 para 102 mil em 2024.

Mais da metade dos aparelhos estão concentrados em Fortaleza, totalizando 65 mil. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) – Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), divulgados nesta quinta-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Considerando que o Ceará tem 3 milhões de domicílios, segundo o IBGE, é possível afirmar que apenas 3,4% da população cearense tem telefone fixo atualmente.

No Ceará, o rendimento médio mensal real por pessoa, em domicílios com telefone fixo convencional, foi de R$ 2.427. Na Capital, esse valor foi de R$ 2.799.

No Brasil, são 6 milhões de pessoas com telefone fixo em casa.

Veja também Negócios Pague Menos encerra marca Extrafarma em seis estados, mas mantém no Ceará; veja lista Negócios Ceará será o estado mais impactado do Brasil por tarifaço de Trump; veja ranking Negócios Tarifaço de Trump pode afetar pelo menos 125 mil empregos no Ceará; veja setores

Dispositivos inteligentes também declinaram

O uso de dispositivos inteligentes, como câmeras, caixas de som, lâmpadas, ar-condicionado, geladeiras, robô aspirador, Alexa da Amazon, Google Assistente, entre outros, no Ceará, caiu 24,5% em 2024, na comparação com o ano anterior. Estes aparelhos são conectados à internet ou a outras redes e são interconectados em uma rede maior.

O número de domicílios com internet, no Ceará, que tinham algum tipo de dispositivo inteligente passou de 407 mil em 2022 para 307 mil no ano passado.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) - Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), divulgados nesta quinta-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo a Pnad Contínua, apenas 9,9% dos domicílios com internet tinham algum tipo de dispositivo inteligente no ano passado no Ceará. Isto é, apenas 1 em cada 10 lares no Estado usava este tipo de aparelho.

Já os domicílios que não tinham dispositivo inteligente subiu. Em 2024, 2,8 milhões de lares no Ceará não usavam este tipo de equipamento, alta de 10,5% em relação ao ano de 2023.

Fortaleza segue tendência de queda

Em Fortaleza, o uso de equipamentos inteligentes também teve retração. A quantidade de domicílios com aparelhos inteligentes caiu de 207 mil (em 2023) para 181 mil lares em 2024, queda de 12,5%.



Em 2023, 15,5% dos domicílios com internet usavam dispositivos inteligentes. No ano passado, o número caiu para 12,7% dos lares com internet que tinham estes aparelhos.

Segundo o IBGE, em 2022, 18,5% dos lares com internet em Fortaleza possuíam equipamentos inteligentes.

Lares brasileiros aumentam uso de aparelhos inteligentes

O Brasil segue uma tendência oposta a do Ceará. Em todo o País, o número de domicílios com internet que tinham dispositivo inteligente saltou 16,4% no ano passado na comparação com 2023.

Conforme o IBGE, 13,5 milhões de lares brasileiros com internet tinham equipamentos inteligentes no ano passado. Em 2023, eram 11,6 milhões.

Número de domicílios com internet que usam dispositivos inteligentes