Robô-aspirador: saiba como escolher e quais os melhores preços de mercado

Com o período da Black Friday se aproximando, muitas são as promoções para os mais variados produtos e serviços. Entre os destaques deste ano está o robô-aspirador.

Deixar a casa sempre limpa e livre de poeira é um desafio, principalmente para quem tem uma rotina agitada. E é por isso que a tecnologia avançou e temos no mercado esse produto.

O equipamento promete remover o pó de pisos e tapetes, alguns até passam pano úmido no local. Mas, o investimento em modelos do básico ao avançado podem custar de R$ 400 a mais de R$ 7 mil.

Por isso, se você pretende comprar um robô-aspirador nesta Black Friday ou em outra época do ano, confira abaixo como escolher o melhor equipamento, além de conhecer os novos modelos do mercado e dicas de quem já possui o produto.

Como escolher o melhor robô-aspirador de pó?

A procura por esse equipamento tem aumentado, por isso o mercado vem apresentando cada vez mais modelos, que se diferenciam por uma série de detalhes.

Além disso, é extremamente necessário que você conheça as principais características dos robôs-aspiradores de pó para poder escolher o modelo mais adequado para sua necessidade. As principais características são:

Potência: É ela quem vai definir a capacidade de sucção do aparelho e de limpeza do robô-aspirador de pó. Para limpezas leves, potências mais baixas devem ser o suficiente. Para quem possui crianças, animais domésticos ou tapetes em casa, o ideal são os que possuem maior potência.

Bateria: O tempo de serviço do robô pode variar bastante, dependendo da área que precisa ser limpa. Por isso, se a sua intenção é varrer áreas grandes, uma boa bateria será essencial.

Multifunções: Elas são um extra que pode facilitar ainda mais a limpeza de um cômodo. Já existem no mercado modelos que permitem, por exemplo, o agendamento de limpeza, com dias e horas específicas. Existe também a possibilidade de limitação de paredes ou de áreas.

Tamanho do Compartimento de Poeira: Com um compartimento de poeira maior, o robô-aspirador é capaz de limpar uma área maior. Ou seja, sua autonomia de trabalho depende também do tamanho do compartimento.

Mapeamento do ambiente: Capacidade de se adaptar a cada cômodo e piso

Robô-aspirador que recarrega sozinho

Midea Smart VRA81B Legenda: Midea Smart VRA81B, modelo intermediário Foto: Divulgação O modelo da Midea se encaixa em uma categoria intermediária de aspiradores, mas não tem mapeamento automático dos ambientes. Seu controle remoto oferece cinco modos de limpeza: automática, especial, aleatória, bordas e cantos e zigue-zague. Esse robô ainda passa pano seco. O reservatório de sujeira é um pouco maior que os aspiradores-robôs mais básicos (300 ml). A bateria tem autonomia de uso de 30 minutos, próximo ao final da carga, o aspirador volta sozinho para a base e recarrega automaticamente.

Robô-aspirador que volta para base

Eufy by Anker Robovac G10

O aspirador-robô da Eufy também pode ser considerado um intermediário da categoria. Não faz o mapeamento de ambiente, mas passa pano úmido pela casa.

Além disso, vem com conectividade wi-fi, permitindo controle de uso pelo app e por assistentes digitais como Alexa e Google Assistente.

É indicado para pisos frios, tem sensor antiqueda e volta para a base de recarga. A autonomia da bateria é estimada em até 80 minutos no modo padrão de sucção.

Robô-aspirador que mapeia o ambiente

iRobot Roomba i7+

O iRobot Roomba i7+ é um aspirador-robô que se limpa sozinho. O aparelho possui wi-fi e aceita comandos de voz da Alexa e do Google Assistente. Permite criar paredes virtuais, mapeamento da casa e usa um sensor acústico para detectar sujeira, mas não passa pano.

Com a bateria no final, volta sozinho para a base, onde esvazia o compartimento de sujeira sozinho e recarrega a bateria, que tem duração estimada em 75 minutos.

Robô-aspirador que passa pano úmido

Samsung POWERbot-E VR5000RM

O aparelho da Samsung conta com wi-fi para ser comandado por meio do aplicativo SmartThings e não possui integração com assistentes de voz, mas vem com controle remoto.

Limpa pisos frios, tapetes e madeira, além de passar pano úmido ao mesmo tempo em que faz a aspiração, em um modo dois-em-um. A duração da bateria é estimada em 1h50, com retorno automático à base de recarga.

Os três melhores robôs-aspiradores para quem tem pet

iRobot Roomba i7+;

Ecovacs DEEBOT OZMO T8;

Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner Pro.

Faixa de preços dos robôs-aspiradores

Confira os valores consultados até o dia 10 de novembro em lojas on-line:

iRobot Roomba i7+: cerca de R$ 7.000;

cerca de R$ 7.000; Midea Smart VRA81Bcom: cerca de R$ 900;

cerca de R$ 900; Eufy by Anker Robovac G10: cerca de R$ 2.000;

cerca de R$ 2.000; Samsung POWERbot-E VR5000RM: cerca de R$ 2.200.

Onde comprar um robô aspirador?

Investimento que vale a pena

A professora Cinthya Carvalho, de 29 anos, viu no aspirador-robô uma oportunidade de ajudar a deixar a casa limpa mesmo com a rotina corrida durante a semana. "Eu trabalho o dia todo durante a semana, é impossível fazer faxina todo dia. No meu apartamento tem muita poeira e eu mudei recentemente", explica. Cinthya conta que não tinha grandes expectativas com o equipamento que comprou da marca Kabum. Mas, após a primeira utilização, o resultado foi surpreendente. "Meu marido queria muito, eu tinha baixas expectativas. Confesso que o resultado me surpreendeu e considero que fiz uma boa escolha", declara. Já a dona de casa Ingrid Nunes, de 25 anos, precisou do equipamento para ajudar na remoção dos pelos que caiam dos seus dois animais de estimação. "Meus dois cachorrinhos soltam muito pelo e eu preciso sempre estar varrendo, pois tenho rinite alérgica. Percebi que o robô é muito mais eficiente." Ingrid optou por um aspirador-robô da marca iRobot. Ela conta que o uso é contínuo, já que o seu imóvel possui dois andares. "Uso dia sim e dia não, deixo pela manhã no primeiro andar e, após o almoço, desço para o térreo", detalha.

