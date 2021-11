Carros, viagens, apartamentos e mais: veja as promoções de Natal dos shoppings de Fortaleza

Os shopping centers de Fortaleza já iniciaram os preparativos para as festas de fim de ano com promoções e programação especial de Natal, que incluem descontos e brindes, como carros, apartamentos, viagens e celulares.

Além disso, os estabelecimentos comerciais também preparam a chegada do Papai Noel. A abertura das decorações de Natal e o atendimento do bom velhino ocorrem a partir deste mês de novembro. Confira a programação dos shoppings de Fortaleza.

PROMOÇÕES E CHEGADA DO PAPAI NOEL

BENFICA

Abrindo o período natalino neste sábado (6), o Benfica vai sortear 5 vales-viagens para os clientes que comprarem acima de R$ 100 nas lojas participantes.

As chances de ganhar também serão dobradas nas compras da sexta da Black Friday, 26 de novembro. Já a campanha de Black Friday acontecerá em parceria com as lojas e terá percentual mínimo de 50% de desconto.

Neste ano, o empreendimento terá uma decoração sustentável inspirada na revoada de borboletas.

O tema escolhido para 2021, Tempo de Transformações, é baseado nas reflexões e mudanças decorrente da pandemia de Covid-19. A cor predominante na decoração será a branca, para elucidar paz e harmonia.

Ainda neste ano, o shopping contará com uma ação solidária para beneficiar o projeto social Árvore do Bem. Sendo assim, os clientes podem escolher cartões e apadrinhar uma das 2 mil crianças carentes da instituição. Os presentes devem ser entregues de 06 de novembro a 19 de dezembro. As crianças irão ao shopping para receber os presentes dos padrinhos e do Papai Noel nos dias 21 e 22 de dezembro.

Chegada do Papai Noel

Sábado (06/11), às 17 horas.

Endereço: Av. Carapinima, 2200 - Benfica

NORTH SHOPPING JÓQUEI

A partir de 1º de dezembro, o North Shopping Jóquei promove a campanha “comprou, ganhou” com pelúcia alusiva à decoração de Natal.

A cada R$ 300,00 em compras, o cliente leva o brinde e também participa do sorteio de três kits, com um smartphone Galaxy Z FLIP 3 G5, um Galaxy Smart Watch e um par de Air Buds 2, todos da Samsung.

O Papai Noel vai receber o público de segunda a domingo, de 15h às 21h, e no dia 24 de dezembro, de 10h às 15h. O acesso é gratuito e a visita tem duração de 10 minutos, respeitando as medidas sanitárias de distanciamento social.

Chegada do Papai Noel

Sábado (06/11), às 15 horas.

Endereço: Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube

NORTH SHOPPING FORTALEZA

Com o tema "Natal dos encontros", o North Shopping Fortaleza celebra o início do período natalino com uma apresentação das fotos dos clientes em um painel de LED. O projeto comemora ainda os 30 anos do empreendimento.

O North Shopping Fortaleza ainda irá sortear um apartamento da Moura Dubeux Engenharia e um Jeep Renegade zero km, válido para compras a partir de R$ 250,00. A ação já está em andamento e segue até o dia 31 de dezembro.

Chegada do Papai Noel

Domingo (14/11), às 15 horas.

Endereço: Av. Bezerra de Menezes, 2450, São Gerardo

VIA SUL SHOPPING

Para os clientes que fizerem suas compras de natal no Via Sul Shopping, a promoção do período traz a mecânica de “comprou, ganhou” com almofada em formato de biscoito natalino para compras a partir de R$ 250,00.

Os cupons fiscais dão direito ao sorteio de dois smartphones modelo ZFLIP3 de 128 GB e dois Air Buds 2, ambos da Samsung.

“A magia do Natal” também é o tema do Via Sul Shopping e traz, pela primeira vez em sua decoração, uma casinha de chocolate, com produtos da Bun Kürtőskalács.

A visitação ao Bom Velhinho é feita de segunda a domingo, de 15h às 21h, e no dia 24 de dezembro, de 10h às 15h, com acesso gratuito. É possível permanecer com o Papai Noel por 10 minutos para fotos e aquele pedido especial de Natal.

Chegada do Papai Noel

Sábado (06/11), às 15 horas.

Endereço: Av. Washington Soares, 4335, Lagoa Sapiranga

GRAND SHOPPING MESSEJANA

O bom velhinho chega no Grand Shopping Messejana neste domingo (7) e contará com uma programação especial para celebrar a chegada do Natal. Personagens infantis e uma banda natalina vão embalar este momento mágico.

Chegada do Papai Noel

Domingo (07/11), às 16 horas.

Endereço: Av. Frei Cirilo, 3840, Messejana

RIOMAR KENNEDY

Os doces de natal também marcarão a chegada das festas de fim de ano do RioMar Kennedy. A decoração contará com cores, luzes e aromas de doces e bombons no cenário localizado no térreo do shopping.

A casa do "Papai Noel" receberá o público para fotos, mas, assim como no ano passado, o bom velhinho estará em um espaço temático decorado e protegido por uma contenção de vidro e um sistema de som que permite a interação com os clientes.

O shopping também oferecerá uma programação temática com os "Contos de Natal", espetáculos com histórias natalinas para a família inteira. As apresentações acontecerão na Praça de Eventos do Piso L3, com acesso gratuito, a partir do dia 20 de novembro.

Chegada do Papai Noel

Domingo (20/11), às 15 horas.

Endereço: Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Pres. Kennedy

RIOMAR FORTALEZA

A decoração do RioMar Fortaleza traz o Natal clássico, com elementos interativos como um piano no espaço. O Papai Noel estará recebendo as crianças em seu clássico trono, que neste ano terá uma proteção de vidro.

O shopping também prepara uma programação especial, chamada de "A Pracinha de Natal", que ocorrerá aos sábados e domingos, na área externa, com acesso gratuito.

Chegada do Papai Noel

Sábado (06/11), às 15 horas.

Endereço: Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu

IGUATEMI

Já o Papai Noel do Shopping Iguatemi Fortaleza deve percorrer alguns bairros da capital, além de fazer um voo de helicóptero.

Chegada do Papai Noel

Domingo (07/11), às 16h30.

Endereço: Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz