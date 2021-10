Panetone, vinhos e decoração: supermercados apostam na venda antecipada de produtos natalinos

O clima de Natal já chegou nas prateleiras de alguns supermercados de Fortaleza, há menos de dois meses do período. Os itens mais comercializados, que já estão à disposição, são os panetones, seguidos de frutas cristalizadas e vinhos, estes últimos muito consumidos no Natal.

O tradicional panetone chega a ser vendido nos mais variados preços, a partir de R$ 7,99, no Mercadinho Confiança, localizado no bairro Maraponga, na Capital. A variedade do doce italiano e dos vinhos são as apostas do local.

"Começamos a vender cedo porque a procura também chegou cedo. A expectativa para as vendas estão altas", afirma Patrícia Alves, funcionária do estabelecimento.

O Mercadinho Preço Pequeno, no Meireles, também investiu nos panetones, mas de forma tímida, ainda aguardando o mês de novembro para iniciar as vendas de outros produtos, como as frutas cristalizadas.

Grandes redes

O grupo Pão de Açúcar (Pão de Açúcar, Assaí e Extra) espera vender mais de mil toneladas de panetones até o final do ano. Com isso, as marcas estimam crescimento de cerca de 10% na comparação com o igual período do ano passado. O mês de outubro segue destinado à produção do item.

O supermercado Big Bompreço, que tem unidades em Fortaleza, informou que ainda não vende produtos natalinos nesta época do ano.

No entanto, a reportagem apurou que em uma das unidades da rede em Fortaleza já existe comercialização de panetones e enfeites, como árvores de Natal, como mostra a imagem abaixo.

Legenda: Árvores de natal sendo comercializadas no Big Bompreço em Fortaleza Foto: Reprodução

Expectativa de vendas em novembro