Natal de Luz começa a dar spoilers da festa

Coral intinerante. O Natal de Luz Ceará vai começar a encantar a cidade.

O Natal de Luz Ceará, uma promoção do CDL, vai levar música natlina aos bairros de Fortaleza, a partir do dia 25 de novembro até o dia 23 de dezembro.

Legenda: Esther Fontenele é a nova maestrina do Coral Intinerante que já foi integrante do coral infantil do Natal de Luz Foto: Arquivo pessoal

A maestrina, Esther Fontenele, é filha do maestro Poti Fontenele. Começou pequena como integrante do Coral das Crianças do Natal Luz e, esse ano, vai estar como a maestrina do coral intinerante.

Parceria. Sistema Verdes Mares, CDL e coluna SiSi firmaram parceria sólida para o Natal de Luz. A colunista Jeritza Gurgel contou com o apoio da instituição para a arrecadação de roupas novas ou seminovas para o bazar da Edisca que acontecerá no começo de dezembro no Shopping RioMar Fortaleza.

Legenda: Erick Picanço (diretor comercial e de marketing do SVM), Jeritza Gurgel (colunista social da SiSi do SVM), Assis Cavalcante (Presidente do CDL) e André Verçosa (Kanguru Promoções) Foto: Arquivo pessoal

Dia do Médico. Ação institucional do Sistema Verdes Mares emociona médicos.

Na segunda, 18, unidades de saúde da capital receberam a visita de um caminhão itinerante levando mensagens de agradecimento às equipes médicas do Hospital Universitário Walter Cantídio, Hospital Geral de Fortaleza, Hospital Estadual Leonardo da Vinci, dentre outras.

Legenda: Os apresentadores do SVM: Luiz Esteves, Nádia Barros, Raíssa Camara, Leal Mota Filho, Denise Santiago e Aldeson Matos enviaram mensagens de agradecimento aos médicos Foto: Divulgação

Hoje, o Ceará possui mais de 17 mil médicos, 12 mil destes na capital, segundo dados do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (Cremec). No Brasil, a categoria soma 500 mil, de acordo com estudo Demografia Médica Brasileira 2020.

Unifor Plástica. Fundação Edson Queiroz promove a solenidade de abertura da 21ª Unifor Plástica

A abertura oficial da 21ª edição da Unifor Plástica, tradicional salão de arte contemporânea de artistas cearenses, aconteceu nesta terça-feira (19), e trouxe como tema "Corpo Ancestral". O evento contou com uma palestra do curador Marcelo Campos e da co-curadora Pollyana Quintela no turno da tarde.

Legenda: Unifor Plástica Foto: Divulgação

À noite, na solenidade de abertura da exposição, houve a participação virtual da Presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz, onde recebeu artistas, e outros convidados que foram conferir presencialmente a mostra. A cobertura do evento, você acompanha, em breve, no Diário do Nordeste.

Amigas do Peito. Ana Paula Daud oferece almoço para ressaltar a importância do autocuidado.

No mês de conscientização para controle do câncer de mama, Ana Paula Daud abre as portas do seu coração da professor Dias da Rocha, no próximo dia 22, para receber mulheres para um almoço em torno da causa.

Legenda: Ana Paula Daud e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

A programação, Tom Trajano deixará suas palavras de apoio, aceitação e amor-próprio. Um grande presente para as amigas do peito.

Lançamento. Beleza na Ponta da Faca é o segundo livro de poesia do juiz federal, Jagibe Melo, reunindo poesias sobre os sentimentos que o belo evoca nas pessoas

Na quinta-feira, 21, Nagibe Melo recebe convidados na Livraria Leitura do Rio Mar, das 18 às 21h, em volta do seu segundo livro de poesia: Beleza na Ponta da Faca.

Legenda: O autor do livro, Nagibe Melo Foto: Arquivo pessoal

O livro reúne 80 poemas do autor e 21 aquarelas da artista cearense Raisa Christina sobre a beleza, ou melhor, sobre os sentimentos que o belo evoca em nós: fragilidade, desconserto, desamparo, medo, susto, êxtase, apaixonamento, amor. O livro terá apresentação de Juliana Diniz, professora da Faculdade de Direito, escritora, intelectual engajada. Só digo uma coisa: já tenho o meu livro e a-do-rei!

Capa dura. Luciano Klein disponibiliza para venda o seu novo livro sobre Bezerra de Menezes.

Bezerra de Menezes: o homem, seu tempo e sua missão, livro do historiador e espírita, Luciano Klein, é fruto de quase três décadas de pesquisas, com a garimpagem e o estudo pormenorizado de centenas de documentos, ouvindo pessoas, deslocando-se aonde fosse necessário ir, decifrando pistas.

Legenda: Capa do livro, Bezerra de Menezes: o homem, seu tempo e sua missão Foto: Arquivo pessoal

A obra mostra o multifacetado ser humano de singular beleza espiritual nascido no Riacho do Sangue, interior do Ceará, que pregava o que vivia e vivia plenamente o que pregava. Em 1.300 páginas, Luciano Klein exibe um Bezerra envolvido nas mais diversas frentes de atuação, protagonizando lances que o diferenciavam, já no século XIX, pelo amor posto em cada atitude, a bem de todos, como médico, político, empresário, pesquisador/cientista, escritor, tradutor, biógrafo, etc. O livro está a venda pela Amazon.

Turismo todo poderoso. CEO do Beach Park é eleito um dos 100 mais poderosos do Turismo no Brasil

O CEO do Beach Park, Murilo Pascoal, foi eleito como um dos executivos de destaque no Turismo nacional na lista dos “100 mais Poderosos do Turismo PANROTAS ELO 2021” – 11ª edição. Murilo foi reconhecido na categoria “Parques Temáticos”, durante evento realizado de forma online nessa segunda-feira (18/10) para os 100 homenageados em São Paulo/SP, no Palácio Tangará.

Legenda: Murilo Pascoal é CEO do grupo Beach Park Entretenimento há 17 anos e presidente do Sindepat (Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas) – gestão 2021/2022. Tem 25 anos de experiência no mercado de parques e atrações temáticas e é formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, com especialização em operação de parques temáticos, aquáticos e atrações pela IAAPA/Cornell Institute. Foto: LC Moreira

Este é o segundo ano consecutivo em que o líder do melhor parque aquático da América Latina (Traveller’s Choice Award /Tripadvisor 2020) é eleito na lista, que reúne ao todo 13 categorias: Aviação Nacional; Aviação Internacional; Política; Tecnologia; Seguro Viagem; Distribuição; Hotelaria; Destinos; Cruzeiros; Mobilidade; Parques Temáticos; Eventos; Viagens Corporativas; e Consultoria

Arte acessível. Ampliar o acesso a grandes obras da história da arte.

Essa é a proposta da Universo Collibri, que inicia as atividades em Fortaleza trazendo uma curadoria personalizada aos interessados com um novo conceito mais sustentável, onde o consumidor escolhe o tamanho e a gravura de peças de arte que vão desde os dias atuais a peças com até 1.500 anos. A curadoria e chefia é de Gabriel Dantas, associado pela King’s College London, da Universidade de Londres - honraria para poucos - e Master in Arts pela National College of Arts de Lahore.

Negócios. Distribuidora de equipamentos fotovoltaicos, Sou Energy, apresenta modelo de negócios que democratiza o mercado fotovoltaico na Intersolar South America

A Sou Energy participa da Intersolar South America, maior feira da América do Sul para o setor solar, no Expo Norte, em São Paulo. Na ocasião, a Sou Energy apresenta, em seu stand, o “Sou para Todos”, modelo de negócios em energia solar desenvolvido com foco nos revendedores, elaborado para democratizar o mercado fotovoltaico através do sistema de vendas PaP (porta a porta).

Alianças. Evyly Quezado e Michel Fontes trocaram alianças no sábado, 16, na casa da Serra dos pais dela, na Serra de Munlugu. Os noivos, que moram em Brasília, tem data agendada para o casório em agosto de 2022.