Prima de Virginia Fonseca curte post que alfineta affairs de Vini Jr
Rafaela Fonseca apoiou publicação que elogia a influenciadora e a diferencia de outras mulheres ligadas ao jogador do Real Madrid
A influenciadora digital Rafaela Fonseca, prima de Virginia Fonseca, de 26 anos, chamou atenção nas redes sociais ao curtir um post que comparava a influenciadora a outras mulheres envolvidas com o jogador Vini Jr.
“O povo jurou muito que Virginia era igual às marias chuteiras que o Vini pega. Gente, ela não precisa de ajuda pra pagar as próprias calcinhas e isso conta muito”, dizia a publicação curtida por Rafaela.
Na manhã desta segunda-feira (6), Vini Jr. publicou um vídeo dançando com Virginia. A influenciadora, que esteve recentemente em Madri, na Espanha, hospedada na casa do jogador, republicou o conteúdo no TikTok. O clipe, segundo fãs, parece ser de uma visita anterior da influenciadora à cidade.
O que dizem os internautas
Antes do post feito por Vini, seguidores vinham fazendo piadas dizendo que o atacante do Real Madrid não queria ser visto com Virginia e estaria “fugindo” dos Stories dela. O vídeo publicado pelo craque gerou grande repercussão entre os fãs.
“Pra quem estava dizendo que ele não queria aparecer com ela, estão mordendo a língua”, comentou uma internauta. “Chegou o vídeo que ninguém acreditou”, escreveu outra.
Durante sua estadia em Madri, Virginia marcou presença no jogo entre Real Madrid e Villarreal, no último sábado (4). No entanto, o que também chamou atenção foi a presença de Rachelle Di Stasio, Miss Nova York, na mesma partida. Ela chegou a publicar um vídeo do gol marcado por Vini Jr., alimentando rumores de um possível affair entre os dois.