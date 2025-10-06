Diário do Nordeste
Prima de Virginia Fonseca curte post que alfineta affairs de Vini Jr

Rafaela Fonseca apoiou publicação que elogia a influenciadora e a diferencia de outras mulheres ligadas ao jogador do Real Madrid

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Rafaela Fonseca é prima de Virginia
Legenda: Rafaela Fonseca é prima de Virginia
Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Rafaela Fonseca, prima de Virginia Fonseca, de 26 anos, chamou atenção nas redes sociais ao curtir um post que comparava a influenciadora a outras mulheres envolvidas com o jogador Vini Jr.

“O povo jurou muito que Virginia era igual às marias chuteiras que o Vini pega. Gente, ela não precisa de ajuda pra pagar as próprias calcinhas e isso conta muito”, dizia a publicação curtida por Rafaela.

Na manhã desta segunda-feira (6), Vini Jr. publicou um vídeo dançando com Virginia. A influenciadora, que esteve recentemente em Madri, na Espanha, hospedada na casa do jogador, republicou o conteúdo no TikTok. O clipe, segundo fãs, parece ser de uma visita anterior da influenciadora à cidade.

O que dizem os internautas

Antes do post feito por Vini, seguidores vinham fazendo piadas dizendo que o atacante do Real Madrid não queria ser visto com Virginia e estaria “fugindo” dos Stories dela. O vídeo publicado pelo craque gerou grande repercussão entre os fãs.

“Pra quem estava dizendo que ele não queria aparecer com ela, estão mordendo a língua”, comentou uma internauta. “Chegou o vídeo que ninguém acreditou”, escreveu outra.

Durante sua estadia em Madri, Virginia marcou presença no jogo entre Real Madrid e Villarreal, no último sábado (4). No entanto, o que também chamou atenção foi a presença de Rachelle Di Stasio, Miss Nova York, na mesma partida. Ela chegou a publicar um vídeo do gol marcado por Vini Jr., alimentando rumores de um possível affair entre os dois.

