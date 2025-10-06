Prima de Virginia Fonseca curte post que alfineta affairs de Vini Jr

A influenciadora digital Rafaela Fonseca, prima de Virginia Fonseca, de 26 anos, chamou atenção nas redes sociais ao curtir um post que comparava a influenciadora a outras mulheres envolvidas com o jogador Vini Jr.

“O povo jurou muito que Virginia era igual às marias chuteiras que o Vini pega. Gente, ela não precisa de ajuda pra pagar as próprias calcinhas e isso conta muito”, dizia a publicação curtida por Rafaela.

Na manhã desta segunda-feira (6), Vini Jr. publicou um vídeo dançando com Virginia. A influenciadora, que esteve recentemente em Madri, na Espanha, hospedada na casa do jogador, republicou o conteúdo no TikTok. O clipe, segundo fãs, parece ser de uma visita anterior da influenciadora à cidade.

O que dizem os internautas

Antes do post feito por Vini, seguidores vinham fazendo piadas dizendo que o atacante do Real Madrid não queria ser visto com Virginia e estaria “fugindo” dos Stories dela. O vídeo publicado pelo craque gerou grande repercussão entre os fãs.

Veja também Zoeira Cariúcha assume namoro com ex-participante do 'Game dos 100' Zoeira SBT usa morte de Odete Roitman para anunciar estreia do 'The Voice'

“Pra quem estava dizendo que ele não queria aparecer com ela, estão mordendo a língua”, comentou uma internauta. “Chegou o vídeo que ninguém acreditou”, escreveu outra.

Durante sua estadia em Madri, Virginia marcou presença no jogo entre Real Madrid e Villarreal, no último sábado (4). No entanto, o que também chamou atenção foi a presença de Rachelle Di Stasio, Miss Nova York, na mesma partida. Ela chegou a publicar um vídeo do gol marcado por Vini Jr., alimentando rumores de um possível affair entre os dois.