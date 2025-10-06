Cariúcha assume namoro com ex-participante do 'Game dos 100'

Cariúcha, de 41 anos, usou as redes sociais para assumir o novo relacionamento com Alexis Couto, ex-participante do reality "Game dos 100", da RecordTV. A apresentadora publicou uma foto ao lado do namorado na piscina e escreveu: “Domingo gostoso com meu amor”.

Alexis foi o 90º eliminado do programa e terminou na 11ª colocação. O reality, que mistura provas de resistência e estratégia, chegou ao fim em setembro deste ano. Fora da TV, ele trabalha como assistente jurídico na área de propriedade intelectual e costuma compartilhar em seu perfil fotos de viagens, festas e encontros com amigos.

Veja também Zoeira Vini Jr. e Virginia são flagrados deixando restaurante em Madrid Zoeira SBT usa morte de Odete Roitman para anunciar estreia do 'The Voice'

Em agosto, Cariúcha foi flagrada aos beijos com o filho de Gugu, João Augusto Liberato, de 23, durante uma festa promovida por João Silva, filho do apresentador Faustão. O momento foi registrado em vídeo e divulgado por Lucas Guimarães nas redes sociais.