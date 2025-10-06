SBT usa morte de Odete Roitman para anunciar estreia do 'The Voice'

O SBT surpreendeu os telespectadores, nesse domingo (5), ao usar a morte da personagem Odete Roitman para anunciar a estreia do programa "The Voice", ambos previstos para acontecer nesta segunda-feira (6).

O público não deixou passar a menção à vilã da novela "Vale Tudo", produção da TV Globo, canal concorrente da emissora.

Em uma chamada de divulgação do reality show, que já integrou a grade global, o locutor destaca que o programa começa logo após o fim do capítulo desta noite, quando a empresária da TCA deve ser assassinada.

"Logo após a morte de Odete Roitman", diz a voz, mencionando a trama da concorrente.

Nas redes sociais, muitos elogiaram a iniciativa, destacando que essa não é a primeira vez que o canal recorre à programação da concorrente para promover suas atrações.

"Esse sim é o SBT dos velhos tempos", comentou um internauta no X. "Relembrando os anos 90 em que era comum o SBT anunciar suas atrações da noite após a novela da Globo! The Voice Brasil, programa da Globo no SBT", destacou outro na mesma plataforma.