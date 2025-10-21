Virginia deve desembarcar em Madri na sexta, diz jornal

Virginia Fonseca está prestes a embarcar em uma nova viagem internacional que promete agitar as redes sociais. A influenciadora, que voltou a exibir os cabelos loiríssimos, deve desembarcar em Madri na próxima sexta-feira (24) para assistir a mais um jogo de Vini Jr.

A partida entre Real Madrid e Barcelona é um dos grandes momentos da temporada e acontece no estádio Santiago Bernabéu. As informações são do Extra.

Segundo o jornal, a ida de Virginia à Espanha pode marcar uma reaproximação com o craque brasileiro, após o afastamento entre os dois.

Esta será a segunda vez que a empresária acompanha um jogo do Real Madrid. Na primeira, ela chamou atenção da imprensa internacional ao deixar o estádio ao lado do atacante.

Antes da viagem, Virginia tratou de adiantar todos os compromissos profissionais no Brasil. Na segunda-feira (20), passou o dia no SBT gravando duas edições do “Sabadou”. Nesta terça-feira (21), participa do ensaio da Grande Rio e, na quarta (22), celebra o aniversário de três anos da filha, Maria Flor, em Goiânia, na casa de festas que ela mesma inaugurou recentemente.

O embarque para a Espanha está previsto para quinta-feira (23), e existe a possibilidade de que os filhos da influenciadora viajem com ela. O que ainda não está confirmado é se o pai, Zé Felipe, irá permitir a companhia das crianças.

Enquanto isso, os fãs do casal “Vivini” seguem atentos a cada movimentação. Vini Jr. deixou emojis apaixonados em uma das fotos do novo visual loiro de Virginia, gesto que reacendeu as especulações de que o relacionamento entre os dois esteja prestes a ser retomado.