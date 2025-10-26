Filha de Maíra Cardi e Thiago Nigro nasce e vai para a UTI

A influenciadora Maíra Cardi anunciou neste domingo (26) que sua filha, Eloáh, nasceu e está internada na UTI. A bebê, fruto do relacionamento com Thiago Nigro, apresentou dificuldade para respirar logo após o nascimento.

Nos stories do Instagram, Maíra pediu que os seguidores orassem pela saúde da filha. “Gostaria de pedir orações para vocês para que ela melhore e saia o mais rápido possível”, escreveu. De acordo com a influenciadora, a previsão é de que Eloáh permaneça em terapia intensiva por pelo menos 12 horas.

Maíra contou que já está no quarto e agradeceu o carinho dos fãs. O parto, que estava planejado para acontecer entre os dias 6 e 7 de novembro, foi antecipado cerca de dez dias por recomendação médica.

A influenciadora havia divulgado o nascimento em um vídeo programado no TikTok. “Se você está vendo este vídeo, significa que eu acabei de parir”, disse, mostrando os preparativos para a chegada da bebê. Thiago Nigro também compartilhou registros do hospital e se mostrou emocionado com o momento.

Eloáh é a terceira filha de Maíra, que também é mãe de Lucas, de 24 anos, e Sophia, de 7, de outros relacionamentos. No começo do ano, o casal perdeu um bebê nos primeiros meses de gestação.