Yuri Lima curte comentário sobre possível volta com Iza

Yuri Lima, de 31 anos, deu indícios de que ainda guarda esperança de reatar com Iza, de 35. O ex-jogador curtiu um comentário nas redes sociais que dizia: “Torço pela volta do casal, pois existe amor verdadeiro!”. A interação aconteceu em um vídeo publicado por ele, em que aparece treinando ao lado da filha Nala, de 1 ano.

Na legenda, Yuri se declarou à menina. “A minha inspiração diária, de onde venho tirando força e esperança. Já quero mudar o mundo inteiro pra você, minha filha, e vou começar por mim. Serei melhor em todas as áreas dessa vida. Obrigado pela companhia no treino de hoje, papai te ama muito! E vai valer a pena”, escreveu.

Nos comentários, seguidores elogiaram o atleta e destacaram seu papel como pai. “Você é um paizão!”, elogiou uma internauta. “Que você consiga restaurar tua família! Deus é contigo”, escreveu outra.

O relacionamento entre Yuri e Iza chegou ao fim no início de outubro. Em comunicado, a assessoria da cantora afirmou que a separação aconteceu de forma “respeitosa e amigável”, e que ambos seguem unidos no cuidado com a filha.

O término ocorreu cerca de um mês após uma polêmica envolvendo o ex-jogador, que republicou a foto de uma mulher de biquíni em seu perfil. O episódio reacendeu lembranças de uma crise anterior, em 2024, quando vieram a público mensagens comprometedoras entre Yuri e a criadora de conteúdo adulto Kevelin Gomes, levando ao fim do namoro na época.