'Semana mais barata' da temporada para viajar acontece em agosto: veja datas e se programe

Planejando a próxima viagem, mas não quer gastar muito? Então fique atento, porque entre os dias 25 e 29 de agosto acontece a "semana mais barata" desta temporada para brasileiros viajarem, principalmente para destinos nacionais, segundo um levantamento da plataforma Skyscanner.

Na pesquisa, a ferramenta que compara ofertas de voos ainda identificou o melhor dia para viajar: 28 de agosto, uma quinta-feira, data com as tarifas mais econômicas, em média. O período é especialmente vantajoso para destinos domésticos.

A janela de oportunidade é uma resposta a uma nova tendência de mercado identificada pela plataforma, na qual cada vez mais pessoas têm optado por viajar na "meia estação", que corresponde aos meses entre os períodos de pico e baixa no turismo.

Essa é uma forma de driblar os preços mais altos e a lotação da alta temporada. Nesse período, os preços das passagens áreas caem, o movimento de turista é menor e o clima das regiões do Brasil continua agradável, nem muito calor e nem frio demais.

"Os dados confirmam o apelo crescente dessa janela mais tranquila, impulsionado pelo avanço do trabalho remoto e pela busca por experiências mais autênticas e com menor fluxo de turistas", explica a Skyscanner.

Ainda conforme a pesquisa da plataforma, a possibilidade de encontrar destinos mais em conta deve seguir até setembro.

10 destinos mais baratos em agosto (com embarque em São Paulo)