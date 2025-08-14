Diário do Nordeste
'Semana mais barata' da temporada para viajar acontece em agosto: veja datas e se programe

Levantamento da plataforma Skyscanner identificou ainda o melhor dia do período para brasileiros viajarem

Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Viagem
Cena de uma mulher de chapéu de palha segurando a mão de quem a fotografa enquanto caminha na praia sob céu nublado, clima de aventura e conexão com a natureza, ilustrando semana mais barata para viajar que acontece em agosto
Legenda: Período é especialmente vantajoso para destinos domésticos.
Foto: charmedlightph/Shutterstock

Planejando a próxima viagem, mas não quer gastar muito? Então fique atento, porque entre os dias 25 e 29 de agosto acontece a "semana mais barata" desta temporada para brasileiros viajarem, principalmente para destinos nacionais, segundo um levantamento da plataforma Skyscanner.

Na pesquisa, a ferramenta que compara ofertas de voos ainda identificou o melhor dia para viajar: 28 de agosto, uma quinta-feira, data com as tarifas mais econômicas, em média. O período é especialmente vantajoso para destinos domésticos.  

A janela de oportunidade é uma resposta a uma nova tendência de mercado identificada pela plataforma, na qual cada vez mais pessoas têm optado por viajar na "meia estação", que corresponde aos meses entre os períodos de pico e baixa no turismo.

Essa é uma forma de driblar os preços mais altos e a lotação da alta temporada. Nesse período, os preços das passagens áreas caem, o movimento de turista é menor e o clima das regiões do Brasil continua agradável, nem muito calor e nem frio demais. 

"Os dados confirmam o apelo crescente dessa janela mais tranquila, impulsionado pelo avanço do trabalho remoto e pela busca por experiências mais autênticas e com menor fluxo de turistas", explica a Skyscanner. 

Ainda conforme a pesquisa da plataforma, a possibilidade de encontrar destinos mais em conta deve seguir até setembro

10 destinos mais baratos em agosto (com embarque em São Paulo)

  1. Santo Angelo, Rio Grande do Sul — Preço médio do voo: R$ 514
  2. Bonito, Mato Grosso do Sul — Preço médio do voo: R$ 542
  3. Brasília, Distrito Federal — Preço médio do voo: R$ 598
  4. Altamira, Pará — Preço médio do voo: R$ 627
  5. Juiz de Fora, Minas Gerais — Preço médio do voo: R$ 672
  6. Passo Fundo, Rio Grande do Sul — Preço médio do voo: R$ 718
  7. Carajás, Pará — Preço médio do voo: R$ 719
  8. Joinville, Santa Catarina — Preço médio do voo: R$ 720
  9. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro — Preço médio do voo: R$ 732
  10. Cascavel, Paraná — Preço médio do voo: R$ 751
