História, vistas de encher os olhos, comidas saborosas, bons vinhos, passeios culturais, castelos, turismo de aventura, compras, festas, gente nas ruas, noites de fado, passeios de bonde, cidade acessível e gostosa de circular são só alguns dos atributos quando se fala de turismo em Lisboa.

A capital portuguesa é muito mais que porta de entrada de brasileiros na Europa. Merece ser a primeira parada em uma eurotrip ou destino principal diante de tudo o que oferece e da estrutura criada para atender ao turismo.

Em 2025, Lisboa foi eleita a cidade mais feliz do planeta para turistas pelo Holiday Happiness Index, estudo da plataforma BookRetreats divulgado em setembro. O levantamento considerou fatores como clima, alimentação saudável, tempo na natureza e possibilidade de exercício físico para eleger a cidade como destaque mundial.

O visitante que escolhe Lisboa pode montar um roteiro para os mais diferentes gostos e bolsos. Pode escolher esticar em cidades vizinhas de praias, das ondas gigantes, dos castelos reais, dos vinhedos premiados ou mesmo focar na Capital com todos as suas ladeiras, miradores, museus. É viagem para gente diurna ou noturna com o atrativo de seus bares e boates.

Quantos dias é o ideal para ficar em Lisboa?

Se puder, dedique pelo menos quatro dias para conhecer Lisboa. A cidade é reconhecida internacionalmente por ser uma excelente escolha para viagens de estadias curtas. Ostenta seis títulos de Melhor Destino City Break da Europa, com conquista recente em 2025.

Se daria para fazer uma boa vista geral em 24h ou 48h? É bem possível, a acessibilidade da cidade permite conhecer vários pontos em poucas horas e sentir o clima que faz Lisboa se destacar no turismo. Mas com certeza vai ficar no viajante a vontade de passar mais tempo.

Legenda: Passear pelas ruas de Lisboa já vale a viagem. No trajeto, o bonde é símbolo e atração. Não passe despercebido das câmeras dos turistas.

Sem pressa, dá para personalizar melhor o roteiro e até emendar um bate-volta na vizinhança. A riqueza do Castelo da Pena em Sintra, a religiosidade do Santuário de Fátima, os cassinos em Estoril, as belas praias de Ericeira ou Algarve, campos de golfe em Cascais e vinhedos em Setúbal são só algumas das opções da diversidade nos arredores.

Essencial de uma viagem a Lisboa

Desembarque com disposição para caminhar e explorar as belezas da cidade que inspirou Fernando Pessoa e hoje investe no turismo como grande atrativo.

Um passeio pelas ruas principais, começando no marco da Praça do Comércio, subindo ao Arco da Rua Augusta para ter uma visão geral, depois seguindo por corredores de comércio como Rua Augusta ou Avenida Liberdade já rende um dia agradável. Na região também é possível caminhar beirando a orla pela Ribeira até o Cais do Sodré.

Pela sua geografia, Lisboa dispõe de vários mirantes, os miradores, que proporcionam vistas belíssimas. São paradas obrigatórias em qualquer roteiro, rendendo boas imagens e o deslumbre de uma cidade iluminada, um amontoado orgânico e poético de construções preservadas.

Legenda: Incluir uma parada nos diversos miradores de Lisboa garante uma vista impressionante e boas fotos Foto: Shutterstock

Além do Arco da Rua Augusta, que cobra entrada para subir, destaque para os miradouros públicos de Santa Luzia, da Graça e de São Pedro de Alcântara. No quesito de vista, o Castelo de São Jorge, sendo um dos marcos arquitetônicos da cidade, serve um incrível horizonte da cidade. Talvez seja esse o principal motivo para ir ao Castelo.

Caminhar sem pressa pelas ruazinhas estreitas e ladeiras do Chiado, do Bairro Alto, e de Alfama vai render belas fotos, vistas incríveis, surpresas com a arquitetura e muitas opções de compras. Esses bairros também estão entre os destaques para quem quer curtir a vida noturna pulsante da cidade.

Lisboa é muito bem servida e interligada por transporte público. Seguro e barato, há opções de metrô e ônibus desde a saída do aeroporto, que fica dentro da cidade, distante a uns poucos minutos de atrações turísticas.

Legenda: Histórica e boêmia, Lisboa acolhe todos os públicos. Vista da "Rua Rosa" no Cais do Sodré um dos points de quem quer curtir a noite. Foto: Lorena Cardoso

Ande de bondinho, eles circulam pela cidade como um modal cotidiano, a exemplo dos ônibus e custam o mesmo valor de passagem, só que exalam muito mais charme e autenticidade. Tem linhas que ficam mais cheias de turistas que outras, a depender do trajeto que fazem, mas é uma experiência bem característica de Lisboa.

Legenda: A icônica livraria Ler Devagar é ponto turístico no LX Factory, em Lisboa. Foto: Lorena Cardoso

E para quem gosta de um rolê cultural de arte urbana, literatura, cafés e design, o LX Factory é ponto essencial. O local de antigos galpões de gráfica foi transformado em um grande ateliê com várias lojas, cafés, bares, restaurantes e espaço para circular e se inspirar.

O que comer em Lisboa

Cada cantinho, tasquinha, café, restaurantes mais tradicionais ou mesmo os mais modernos e sofisticados são um convite a sentar e experimentar uma das joias de Lisboa: sua gastronomia.

O cardápio agrada aos mais diversos paladares com uma vasta opção de peixes, frutos do mar, queijos diferentes, doceria inigualável, cafés e, claro, muito bacalhau e pasteis de nata. Não confunda, "pastel de Belém" são só os da pastelaria homônima que fica em Belém e vale demais dedicar ao menos meio-dia do seu roteiro.

Tem chefs com estrelas Michelin de acesso fácil em lugares como o Mercado da Ribeira, ou restaurantes premiados pelo guia para quem pode se proporcionar uma experiência mais sofisticada.

Se optar por uma noite tipicamente temática, o bairro Alfama e também o Bairro Alto concentram casas de fado renomadas que unem um jantar inesquecível com a oportunidade de desfrutar da música ao vivo em um ambiente intimista e encantador.

O que beber em Lisboa

Para quem aprecia bebidas alcoólicas, Lisboa é o paraíso com sua farta carta de vinhos a preços que deixam os brasileiros eufóricos. Nas prateleiras dos supermercados ou na carta de todos os restaurantes, há variedade de tintos, rosés e verdes de diferente safras e regiões.

Legenda: Quando em Lisboa, prove a ginjinha. O licor doce é uma das referências da cidade. Foto: Lorena Cardoso

Mas, como um dos símbolos de Lisboa, não deixe de provar uma ginginha. Licor adocicado feito da maceração e fermentação da ginja, fruta típica de região, é aperitivo que combina com pastel de nata e um brinde inicial de celebração da boa mesa portuguesa.

Quais são os museus imperdíveis em Lisboa?

Legenda: Lisboa Story Center oferece uma viagem no tempo pela história da capital portuguesa. Com salas e objetos interativos é uma oportunidade de se aproximar e entender a construção de Lisboa. Foto: Shutterstock

Para uma viagem curta, pode ser bacana começar pelo Lisboa Story Centre na Praça do Comércio, coração da cidade. Por lá, é possível entender a formação de Lisboa, essa cidade fênix, que se se reergueu ao longo dos anos após incêndios e terremotos.

O Mosteiro dos Jerónimos, que fica pertinho do monumento Padrão dos Descobrimentos, da pastelaria Pastel de Belém e da Torre de Belém (fechada para manutenção prevista até o primeiro semestre de 2026) é uma escolha imperdível para quem gosta de arquitetura e história. Por lá, o visitante precisa se programar para chegar bem cedo, pois é tradição ter longas filas.

Legenda: Palácio onde fica o Museu Tesouro Real abriga riquezas e histórias de uma das principais monarquias do mundo. Foto: Cavan-Images / Shutterstock

Vale dedicar seu tempo de visita também para conhecer o Museu Tesouro Real. Inaugurado em 2022, tem uma estrutura de grande cofre onde expõe riquezas, recria uma linha do tempo da monarquia com seus itens pessoais, mas também fala muito de Brasil. Parte da nossa história de Colônia está lá em objetos e preciosidades.

Lisboa Card vale a pena?

Um dos trunfos do visitante é garantir o Lisboa Card, cartão oficial de turismo que inclui transporte, entradas em museus e fica válido por 24h, 48h ou 72h. Tem guichê de venda já na saída do aeroporto para quem não quer perder tempo de aproveitar a viagem.

Se você planeja visitar atrações de interesse histórico e cultural e se locomover em transporte público, o Lisboa Card é a melhor opção. São mais de 50 atrações, além de descontos em excursões. Basta escolher a quantidade de horas.

O custo do cartão, a partir de 33 euros para 24h, se paga facilmente quando você escolhe visitar pelo menos três atrações, além da comodidade de entrar nos transportes públicos.

São mais de 50 atrações incluídas, entre as principais citadas neste guia, como os museus, Castelo de São Jorge, Arco da Rua Augusta, além de Museu do Fado e atrações nos arredores de Lisboa, a exemplo do suntuoso Palácio Nacional de Mafra.

O cartão ainda oferece descontos em diversas atividades turísticas, como excursão de Tuk Tuk e passeio de barco ou iate pelo Tejo.

O que um brasileiro precisa para entrar em Lisboa?

Com voos diretos saindo das principais capitais do Brasil, incluindo voos diários partindo de Fortaleza, os brasileiros não precisam de visto para entrar em Portugal por um período de até 90 dias de estadia para turismo, negócios; cobertura jornalística e missão cultural.

Portugal também não exige vacinas para ingresso no país.

Na entrada, entretanto, o viajante passa por conferência na imigração, onde deve apresentar alguns documentos conforme o Consulado de Portugal. É questionado o motivo da viagem e comumente solicitados comprovantes de trabalho, renda e documento de identificação internacional.

O que pedem na imigração em Portugal?

Passaporte com validade mínima superior em, pelo menos, 3 meses à duração da estada prevista (preferencialmente, com validade superior a 6 meses, caso venha a pretender a prorrogação);

Bilhete de viagem aérea ( ida e volta );

); Comprovante de alojamento, seja hotel ou carta-convite de hospedagem;

Documento que comprove de vínculo laboral ou atividade profissional no Brasil (declaração emitida pela entidade patronal, pública ou privada);

no Brasil (declaração emitida pela entidade patronal, pública ou privada); Comprovantes de recursos financeiros para a estadia. O valor precisa ser equivalentes a 75 euros para a entrada em território nacional, acrescidos de 40 euros por cada dia de permanência. Por exemplo, se o turista prende permanecer por 15 dias deve comprovar que tem 675 euros para os custos de estadia.

para a estadia. O valor precisa ser equivalentes a 75 euros para a entrada em território nacional, acrescidos de 40 euros por cada dia de permanência. Por exemplo, se o turista prende permanecer por 15 dias deve comprovar que tem 675 euros para os custos de estadia. Seguro viagem com cobertura mínima de € 30.000 para despesas médicas e hospitalares (DHM).

* A jornalista viajou a convite da Associação Turismo de Lisboa