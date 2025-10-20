Temporada de ventos no CE: conheça praias mais visitadas e cuidados essenciais

A chamada temporada de ventos é o período do ano em que a intensidade dos ventos aumenta de forma significativa sobre o litoral e o Interior do Ceará.

Esse fenômeno está relacionado à atuação mais intensa dos ventos alísios de sudeste, ventos constantes que sopram do oceano em direção ao continente, especialmente entre os meses de agosto e novembro.

Nessa época, a atmosfera apresenta condições mais estáveis e secas, favorecendo o aumento da velocidade dos ventos.

No Ceará, o período atrai turistas de todo o mundo, especialmente esportivas que praticam atividades relacionadas ao vento no litoral do estado. Kitesurf e o windsurf são os esportes mais praticados.

Qual é a época de ventos em Fortaleza?

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), em Fortaleza, os ventos são mais fortes principalmente entre agosto e novembro, podendo se estender até o início de dezembro.

Durante esses meses, a cidade costuma registrar rajadas acima de 40 km/h, o que contribui para o conforto térmico, mas também requer atenção em áreas urbanas e costeiras.

Qual a praia que mais venta no Ceará?

Todo o litoral cearense está sujeito a ventos fortes nesta época. Essa característica, inclusive, faz do Ceará um dos melhores destinos do mundo para esportes náuticos.

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Turismo do Ceará (Setur-CE), as praias mais procuradas por praticantes são:

Cumbuco , a cerca de 30 km de Fortaleza, considerada um dos maiores playgrounds de vento do mundo;

, a cerca de 30 km de Fortaleza, considerada um dos maiores playgrounds de vento do mundo; Preá , ao lado de Jericoacoara , famosa por seus ventos fortes e cenário perfeito para manobras;

, ao lado de , famosa por seus ventos fortes e cenário perfeito para manobras; Jericoacoara, um dos destinos mais icônicos do país, que combina belezas naturais com ventos consistentes de julho a janeiro.

Locais como Icaraizinho de Amontada e a Ilha do Guajirú, em Itarema, também se destacam por suas condições privilegiadas, atraindo kitesurfistas que buscam experiências únicas em ambientes de águas calmas e ventos constantes.

Cumbuco

Legenda: Em 2024, a Praia do Cumbuco renovou selo internacional de preservação ambiental e turismo sustentável. Foto: Nilton Alves.

A Praia do Cumbuco pertence ao município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, e atrai turistas de todo o mundo, seja pela beleza da paisagem ou por ofertar um cenário adequado para a prática de esportes aquáticos.

Localizada a aproximadamente 30 km da capital cearense, o trajeto até a praia varia de 40 minutos a 1 hora. Quem vai até o local geralmente está em busca de uma praia tranquila ou de aventura por meio dos esportes ofertados na região. A seguir, confira tudo o que você precisa saber para aproveitar o Cumbuco.

Jericoacoara

Legenda: Em 2024, a arrecadação com taxa de turismo de Jeri subiu e alcançou R$ 16 milhões. Foto: Jéssica Marques.

A vila de Jericoacoara está localizada no município de Jijoca de Jericoacoara, no litoral oeste do Ceará, a cerca de 300 quilômetros de Fortaleza. Da capital cearense, visitantes podem chegar por ônibus ou passeios contratados.

Em 2023, uma pesquisa realizada pelo “Guia Viajar Melhor” classificou a praia de Jericoacoara como o 10º melhor destino do país. O levantamento tinha como objetivo entender a preferência de pessoas que viajam com frequência.

Na divulgação do resultado, a plataforma apresenta Jericoacoara como um “destino paradisíaco, conhecido por suas lindas praias e paisagens incríveis”. E acrescenta: “o local é um refúgio perfeito para os praticantes de esportes aquáticos, como o kitesurf e o windsurf.

Praia do Preá

Legenda: Praia foi palco do primeiro rally de kitesurfe do mundo. Foto: Débora Barcelos.

A Praia do Preá está localizada no município de Cruz, a 290 km de Fortaleza, Ceará. Além de atrair turistas por sua beleza, a praia é famosa por atrair esportistas praticantes de kitesurf e o windsurf.

O maior fluxo de visitação acontece exatamente do período dos ventos fortes, indo de junho a meados de janeiro. A praia faz divisa com o Parque Nacional de Jericoacoara.

Icaraizinho de Amontada

Legenda: O vilarejo abriga também uma colônia de pescadores. Foto: Tomás Egydio (@icaraideamontada).

Icaraizinho de Amontada é uma vila no litoral oeste do Ceará que fica a 50 km do município de Amontada. A distância entre Fortaleza e Icaraizinho de Amontada é de cerca de 200 km. O deslocamento saindo da capital cearense é feito pela CE-085, em estrada asfaltada.

Com uma diversidade de passeios e marcado pelo mar calmo e a tranquilidade, o local é uma boa pedida para um momento de descanso. Além da diversão, Icaraizinho de Amontada é procurada para a prática de esportes como kitesurf e windsurf.

Ilha do Guajirú

Legenda: A Ilha do Guajirú também já recebeu o Superkite Brasil. Foto: Eduardo Taylor / Flickr.

A península formada por uma pequena faixa de areia localizada no município de Itarema, Ceará, a 220 km de Fortaleza. O local também é muito conhecido pela procura turística para a prática de esportes ligados a temporada de ventos fortes. A principal modalidade é o kitesurf.

Em 2020, pela primeira vez, a Ilha recebeu o Superkite Brasil. A competição reuniu praticantes do kitesurfe freestyle, que consiste na realização de manobras radicais no ar, como giros, saltos e acrobacias.

Paracuru

Legenda: Paracuru fica a aproximadamente 90 km de Fortaleza. Foto: Helene Santos.

Palavra de origem tupi, Paracuru significa "lagarto do mar". Localizada no Litoral Oeste do Ceará, a cidade é um dos destinos procurados pelos turistas que desejam conhecer praias para além de Fortaleza, capital do Estado.

Com clima tropical e área territorial de 304 km², Paracuru tem uma população de mais de 38 mil pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Quem visita à cidade, não pode deixar de conhecer as praias, os lençóis paracuruenses e outras atrações imperdíveis.

Como os ventos atuam no Ceará?

Os ventos no Ceará são dominados, na maior parte do ano, pelos ventos alísios de sudeste, que sopram do Atlântico em direção ao continente. Eles influenciam o regime climático, a formação de nuvens e até a temperatura superficial do mar.

No litoral, a brisa marítima também exerce papel importante, soprando do oceano durante o dia e invertendo o sentido à noite. A Funceme monitora continuamente esses padrões por meio de estações meteorológicas automáticas e modelos de previsão atmosférica.

Cuidados essenciais para aproveitar o período com ventos fortes no Ceará

Legenda: É importante manter uma alimentação saudável e se hidratar bastante nesse período de ventos fortes. Foto: Kid Júnior.

O período dos ventos fortes acaba trazendo impurezas da rua para dentro de casa, salienta artigo publicado pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa). Com isso, aumenta a propagação das infecções virais, com agravamento dos quadros de doenças como asmas, gripes, resfriados, rinites, sinusites, bronquites, amigdalites e faringites.

Diante disso, salienta o texto, é preciso ter cuidados redobrados, especialmente as pessoas mais alérgicas e mais suscetíveis a essas doenças, pois o vento estimula a resposta das vias aéreas, provocando reações como rinite, coriza, coceira nos olhos, espirros e tosse.

Além disso, o vento forte reduz a sensação de calor na pele, o que pode levar ao descuido no tempo correto de reaplicação do protetor solar. A depender do lugar da prática esportiva, esse vento também pode prejudicar a pele e as vias respiratórias com uma quantidade maior de fuligem e outros poluentes do ar.

Alguns cuidados importantes são:

Manter o ambiente sempre limpo;

Ter uma alimentação saudável e se hidratar bastante;

Usar protetor solar com hidratantes e FPS 50;

Usar vestimentas com proteção UV (ultravioleta);

Utilizar óculos solares ou capacete com visor.

Veja os eventos esportivos no litoral na temporada de ventos no Ceará

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Turismo do Ceará (Setur-CE), o turismo esportivo e de aventura no Ceará apresentou forte crescimento em 2025, com destaque especial para as modalidades que envolvem vento, como o kitesurf e o windsurf.

De acordo com o levantamento da pasta, o número de turistas nesse segmento saltou de 297.515 em 2024 para 350 mil em 2025, um aumento de 17,6%. O gasto médio per capita atingiu R$ 3.965,45. Já a receita turística direta derivada deste tipo de turismo cresceu de R$ 1,145 bilhão para R$ 1,387 bilhão, o que equivale a um avanço de 21,2% em apenas um ano.