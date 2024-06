Paracuru: conheça praias, como chegar e o que fazer

Palavra de origem tupi, Paracuru significa "lagarto do mar". Localizada no Litoral Oeste do Ceará, a cidade é um dos destinos procurados pelos turistas que desejam conhecer praias para além de Fortaleza, capital do Estado.

Com clima tropical e área territorial de 304 km², Paracuru tem uma população de mais de 38 mil pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Quem visita à cidade, não pode deixar de conhecer as praias, os lençóis paracuruenses e outras atrações imperdíveis.

A seguir, confira os principais pontos turísticos e informações essenciais para aproveitar Paracuru.

COMO CHEGAR EM PARACURU

Paracuru fica a aproximadamente 90 km de Fortaleza. Saindo da capital cearense, a principal maneira de chegar no município é de carro.

De carro, a duração média da viagem é de 1h30min. A rota inclui a rodovia CE-085, que começa em Caucaia, na Região Metropolitana da Fortaleza, e por fim, a CE-341, que leva até a cidade.

Algumas empresas de turismo também ofertam passeios para a cidade com ônibus saindo da capital cearense. Os valores variam de R$ 80 a R$ 150.

O QUE FAZER EM PARACURU

Praias, mirantes e dunas são alguns pontos turísticos que atraem os turistas a Paracuru. Confira abaixo os principais passeios para fazer na cidade.

PRAÇA DA MATRIZ

A Praça da Matriz é um dos pontos principais de Paracuru. No local, está localizada a Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios.

O local foi idealizado pelo Padre João Francisco Nepomuceno da Rocha, considerado o fundador de Paracuru. As primeiras casas da cidade surgiram em torno da praça.

Durante a noite, há diversas barracas e restaurantes que funcionam ao redor da praça e atrai diversas famílias até o local.

Legenda: A Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios está localizada na Praça da Matriz Foto: Helene Santos

LENÇÓIS PARACURUENSES E DUNAS DE PARACURU

O passeio de buggy pelos Lençóis Paracuruenses é imperdível para quem visita a cidade. O trajeto inclui a travessia pelo Parque das Dunas, com uma bela vista da orla do município.

Geralmente, os bugueiros fazem uma pausa para que os turistas briquem no "skibunda", atividade, em que uma pessoa desce da duna sobre uma prancha de madeira. A pausa também inclui banho na lagoa de águas cristalinas.

Legenda: Bugueiros oferecessem passeios nas dunas de Paracuru Foto: Davi Amaral/Divulgação

PRAÇA DO FAROL

A Praça José Batista, conhecida como Praça do Farol, reúne diversos atrativos. De frente para a rua Saturnino de Carvalho, está o letreiro "Nós amamos Paracuru", de 16 metros de largura e 1,60 de altura, que rende lindas fotos com o mar ao fundo.

Na praça também tem quadra de futevôlei, academia ao ar livre, quiosques comerciais, parquinho para crianças e gramado.

Próximo à faixa de areia está o Farol de Paracuru e o Mirante Pôr do Sol para apreciar a bela vista da orla.

Legenda: Praça do Farol possui uma das vistas mais belas da cidade Foto: Helene Santos

PRAIAS

Paracuru reúne diversas praias em sua orla. As mais próximas do centro da cidade, costumam ter barracas e restaurantes que oferecem música ao vivo e cardápio com pratos cearenses. As praias mais afastadas proporcionam uma experiência mais tranquila com ambientes quase desertos.

Confira as principais praias de Paracuru:

Praia da Pedra Rachada;

Praia das Almas;

Praia do Ronco do Mar;

Praia da Munguba;

Praia da Bica;

Praia do Coqueirinho;

Praia da Pedra do Meio;

Praia da Carnaubinha;

Praia da Barra;

Praia Barra do Rio Curu.