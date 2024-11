Estado investirá R$ 100 milhões em saneamento na Praia do Preá

O governador Elmano de Freitas assinou, na terça-feira (6), a Ordem de Serviço que autoriza o início das obras de implantação do sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem no distrito do Preá, município de Cruz, região em que o turismo vem crescendo em ritmo acelerado com a instalação de resorts de luxo.

O investimento para as obras é de R$ 100 milhões, com recursos provenientes do Programa de Saneamento das Localidades Litorâneas do Ceará (Prosatur).

Foto: Divulgação

“Evidentemente, essa obra é importante para o turista, para ele se sentir bem aqui e voltar. No entanto, mais importante do que o turista é que o povo que mora e trabalha aqui vai beber água de qualidade, não vai conviver com esgoto a céu aberto, e não vai ter alagamento por falta de serviço de drenagem”, afirmou o governador.

“É uma obra que vai trazer desenvolvimento econômico, mas, acima de tudo, vai trazer qualidade de vida e saúde para todos, turista ou morador local. Então, que possamos, cada vez mais, usar e usufruir desse destino [turístico]. Um destino muito importante, que traz muita renda e que faz com que olhos brilhem quando falamos do Ceará", afirmou a secretária de turismo, Yrwana Albuquerque.

A obra contará com: Captação em manancial subterrâneo; tratamento; elevatória; reservatório; distribuição; ligações prediais; coleta de esgoto através de rede coletora e estações elevatórias; escavação; tubos e aduelas de concreto.