Icaraizinho de Amontada: como chegar, onde ficar e o que fazer

Pequena vila do município de Amontada, no interior do Ceará, Icaraí de Amontada, conhecida popularmente como Icaraizinho de Amontada, tornou-se um destino bem procurado no litoral cearense.

Com uma diversidade de passeios e marcado pelo mar calmo e a tranquilidade, o local é uma boa pedida para um momento de descanso. Além da diversão, Icaraizinho de Amontada é procurada para a prática de esportes como kitesurf e windsurf.

O vilarejo, que abriga também uma colônia de pescadores, fica, inclusive, a cerca de 6 quilômetros de Moitas, outro distrito de Amontada. Em Moitas está um dos mais famosos passeios para quem procura a região, formada por mangues, rios, duas, além de mar com águas cristalinas.

Legenda: Vilarejo de Icaraizinho é pequeno e tem fácil acesso às praias e passeios Foto: Bea Gondim/Arquivo pessoal

O Diário do Nordeste preparou um roteiro a partir de informações colhidas com empreendedores da região. A seguir, confira informações como distância de Fortaleza, melhores passeios e indicações de pousadas, bares e restaurantes.

Onde fica e qual a distância de Amontada?

Icaraizinho de Amontada é uma vila no litoral oeste do Ceará que fica a 50 km do município de Amontada.

Como ir de Fortaleza para Icaraizinho de Amontada?

A distância entre Fortaleza e Icaraizinho de Amontada é de cerca de 200 km. O deslocamento saindo da capital cearense é feito pela CE-085, em estrada asfaltada.

Para turistas, a opção é alguel de carros particulares ou até mesmo contratação de serviço de transfer, feitos com empresas de turismo.

Já para quem quer se deslocar de ônibus, a opção é ir até Amontada pela linha Fretcar. De lá, há vans e táxis que levam até Icaraí.

Dicas para viajantes

Antes de se preparar para viajar até Icaraizinho de Amontada, é preciso ter em mente algumas informações e dicas:

Icaraizinho não tem banco ou caixa eletrônico

Leve quantia de dinheiro em espécie, pois nem todos os locais aceitam cartão

A única operadora de celular que funciona na vila é a Vivo

Não há hospitais em Icaraí de Amontada, apenas uma unidade de saúde com serviços básicos

Itens indispensáveis: protetor solar, repelente e óculos de sol

O que fazer?

A lista do que fazer em Icaraizinho é certamente extensa: passeios de barco, passeio de buggy, banho em piscinas naturais, entre outras opções. Uma dica para a marcação de passeios é o site icaraideamontada.com.br, que também está no Instagram.

Legenda: Praias de Icaraizinho de Amontadas são bem procuradas Foto: Bea Gondim/Arquivo pessoal

A plataforma foi criada por Tomás Egydio, fortalezense que, entre diversas idas e vidas ao local, passou a ter parceira com guias de Icaraizinho de Amontada, e hoje é responsável por organizar e divulgar passeios.

Túnel do mangue do Rio Aracatiaçu

Legenda: Passeio é um dos mais famosos para quem procura Icaraizinho, e fica a 6 km da vila, em Moitas Foto: Tomás Egydio (@icaraideamontada)

Um dos cartões portais para quem vai à vila, o passeio do túnel do mangue do Rio Aracatiaçu na verdade não fica em Icaraizinho de Amontada, mas em Moitas, distrito bem próximo, a cerca de 6km.

O percurso é feito em um barco, com a travessia por uma floresta de mangue com um cenário natural majestoso, próprio para fotos. O barco segue até a Ilha das Ostras, onde é possível fazer degustações do alimento.

O passeio finaliza com a vista do pôr do sol em cima de uma duna, com vista para o Aracatiaçu.

Deslocamento de Icarai até Moitas é feito via buggy. Uma dica, compartilhada pela empreendedora e dona de um bar na vila, Carol Faruk, é pedir para o barqueiro fazer uma parada para tomar banho de rio antes de chegar à Ilha das Ostras.

Lençóis Cearenses

Legenda: Ida de Buggy até a Praia dos Caetanos, onde ficam os Lençóis Cearenses Foto: Tomás Egydio (@icaraideamontada)

Localizados a 15 km a oeste de Icaraizinho, na Praia de Caetanos, os Lençóis Cearenses são outro carro-chefe do turismo local.

Segundo o roteiro elaborado por Tomás Egydio, os lençóis são formados por dunas imponentes e lagoas com água cristalina próprias para banho. O período em que as lagoas estão mais cheias é em entre julho e outubro.

Pôr do sol

Legenda: Contemplação do pôr do sol é parada certa nos roteiros de viagem de Icaraí de Amontada Foto: Tomás Egydio (@icaraideamontada)

O pôr do sol para os visitantes de Icaraizinho de Amontada pode ser observado de diferentes lugares. Como explicado no passeio de Moitas, é possível observar o evento no final do percurso do túnel do mangue.

Cabana do Kite

O e-book Icarai de Amontada também aponta que a Cabana do Kite, escola de kitesurf localizada na vila, é uma boa opção para curtir o pôr do sol, além da prática do esporte.

Contato: (88) 98152-1670

The Spot

O The SPOT Pousada & Club oferece, além de estadia com vista para o mar e aulas de kitesurf, um excelente ponto para curtir o pôr do sol.

Estabelecimento é, inclusive, referência para praticantes de kite e turistas internacionais.

Apenas WhatsApp: +43 699 19547545

Barraca de Praia Olá Brasil

Outro ponto para observar o pôr do sol é a Barraca de Praia Olá Brasil, localizada em Icaraizinho de Amontada.

Local oferece ainda cardápio de drinks e petiscos, e conta com música ao vivo.

Funcionamento: 15h às 22h (fechado às quintas-feiras)

Beco das Flores

Legenda: Passeios de buggy passam pelo Beco das Flores Foto: Tomás Egydio (@icaraideamontada)

Classificado como um dos locais mais fotografados no vilarejo, o Beco das Flores, localizado em frente à Pousada País Tropical, é ideal para fotos de recordações da viagem.

Beco fica a poucos metros da praia principal, e é muito fácil o acesso pela areia andando a pé.

Onde se hospedar?

Vila da Sereia

Hostel com opções de acomodações privativas e compartilhadas, o Vila da Sereia está localizado no Centro de Icaraizinho de Amontada, a poucos metros da praia principal. Estabelecimento conta com wi-fi, piscina e café da manhã.

Contato e reservas: +55 85 98104-6804

Endereço: Centro de Icaraí de Amontada - R. Luís Alves Parente

Pousada Tangerina

Localizada em Lagoa Verde, em Icaraí de Amontada, a Pousada Tangerina está a cerca de 50 metros da praia principal e oferece opções de hospedagem aconchegantes e em meio à natureza.

Contato e reservas:(88) 981087804 e (88) 981416947

Endereço: R. Lagoa Verde, 22600

VillaMango Beach Bungalows

Uma das hospedagens mais badaladas de Icaraizinho, a VillaMango Beach Bungalows oferece um ambiente exclusivo e luxuoso para turistas, com acomodações estilo bangalô.

Com quartos com vista para o mar, ar-condicionado e minibar, os cliente têm acesso ainda a wi-fi gratuito.

Contatos: +55 85 99153-5286 (WhatsApp), www.villamango.com.br e reservas@villamango.com.br

Endereço: R. Lagoa Verde, s/n

Nordestina Loft & Casa de Mar

Uma opção diferenciada de hospedagem é o aluguel de apartamentos no estilo flat na Nordestina Loft & Casa de Mar. Flats contam com kit de limpeza e cozinhas privativas. Na área comum há piscina e espaços de lazer coletivos.

Contato para reservas: (88) 98132-8953

Endereço: Praça Navegantes, 80-112

Pousada Casa Îandé

Com projeto arquitetônico que utiliza materiais típicos da região, como telhados de palha da carnaúba, a Pousada Casa Îandé oferece um diferencial pela tranquilidade e acomodações que contam até com hidromassagem.

Reservas: neste link

Endereço: R. Joaquim Alves Parente, s/n

Onde comer e beber em Icaraizinho de Amontada?

Laje do Brilho

Um dos empreendimentos mais recentes da vila de Icaraí de Amontada, a Laje do Brilho conta com petiscos variados e deixa sua marca nos drinks artesanais, com caipirinhas e cachaças infusionadas.

O estabelecimento, segundo uma das proprietárias, Carol Faruk, é uma boa pedida para o pós-praia. "A Laje do Brilho é para quem tem o verão como estado de espírito", define o manifesto do bar.

Localização: em frente à praça de Icaraizinho, no Centro, em cima do Adocica Bistrô.

Funcionamento: de quinta a domingo, das 17h às 22h

Adocica Bistrô

Localizado no coração do vilarejo, o Adocica Bistrô é uma opção para quem deseja comer hambúrgueres artesanais e doces.

Pães caseiros, molhos especiais, tapiocas crocantes e tortas doces são os carros-chefe do estabelecimento.

Endereço: Praça dos Navegantes, 307, loja 2

Hibisco Icaraí de Amontada

Opção que oferece também hospedagem, o Hibisco Icaraí de Amontada é famoso pelo seu restaurante com menu variado e especialização em pizzaria, massas e drinks.

Local tem vista privilegiada de coqueirais e da praia de Icaraizinho.

Endereço: R. Joaquim Alves Parente, 119

Contato: (88) 98120-8052

Pasta d'aMare

Para os amantes de massas italianas, uma boa pedida é o restaurante Pasta d'aMare. Estabelecimento conta com pratos artesanais inspirados na culinária do país europeu.

"A história, tradição e amor pela culinária napolitana traduzidos em pratos únicos e artesanais. Um pedacinho do sul da Itália em Icaraí de Amontada", diz a descrição do empreendimento no Instagram.

Endereço: R. Antonio Marçal dos Santos, 4

Contato: (88) 98150-3781

Aroma Icaraizinho

O Restaurante Aroma Icaraizinho, localizada a poucos metros da praia, oferece um cardápio diverso que vai desde comidas brasileiras, com cortes de carnes exclusivos, até frutos do mar e petiscos.

Acesse o cardápio aqui

Endereço: R. Lagoa Verde

Contato e reservas: (88) 98152-0500 ou 98144-3614