Praia do Cumbuco renova selo internacional de preservação ambiental e turismo sustentável

A Praia do Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), teve o selo internacional do Programa Bandeira Azul renovado, por preservação ambiental e turismo sustentável.

O selo foi criado pela Fundação para a Educação Ambiental (FEE), e faz parte de um dos programas ambientais mais respeitados por qualidade ambiental. Para ser escolhido, o destino necessita ter compromisso com o meio ambiente, gestão ambiental e infraestrutura turística.

A primeira fez que Cumbuco conseguiu o selo foi na temporada 2022/2023.

A temporada 2024/25 do Programa Bandeira Azul aprovou 49 locais no Brasil, sendo 38 praias e 11 marinas. A cerimônia de entrega acontece em Salvador no dia 1º de novembro.

No Nordeste, foram renovados ainda os selos da marina do Yacht Clube da Bahia, em Salvador; da Praia do Patacho em Alagoas; da Praia de Paraíso, em Camaçari (BA); da Praia da Viração (BA) e da Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe (BA).

Praias premiadas

AL - Porto de Pedras - Praia do Patacho

BA - Camaçari - Trecho Paraíso - Guarajuba

BA - Salvador - Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe

BA - Salvador - Viração

CE - Caucaia - Cumbuco

RJ - Armação dos Búzios - Praia da Azeda-Azedinha

RJ - Armação dos Búzios - Praia do Forno

RJ - Armação dos Búzios - Praia de Tucuns

RJ - Arraial do Cabo - Praia Lagunas Caiçara

RJ - Cabo Frio - Peró

RJ - Iguaba Grande - Praia de Ubás

RJ - Niterói - Praia do Sossego

RJ - Rio de Janeiro - Prainha

RJ - Rio de Janeiro - Praia da Reserva - Trecho Nelson Mandela

RJ - Rio de Janeiro - Praia de Grumari

RJ - São Pedro da Aldeia - Praia das Pedras de Sapiatiba

RJ - Saquarema - Itaúna - Trecho Pedras de Itaúna

SC - Balneário Camboriú - Estaleirinho

SC - Balneário Camboriú - Estaleiro

SC - Balneário Camboriú - Taquaras

SC - Balneário Piçarras - Praia de Piçarras

SC - Balneário Piçarras - Praia da Ponta do Jacques

SC - Balneário Piçarras - Praia Central de Balneário Piçarras

SC - Bombinhas - Praia da Conceição

SC - Bombinhas - Praia de Mariscal

SC - Bombinhas - Praia de Quatro Ilhas

SC - Florianópolis - Praia da Lagoa do Peri

SC - Governador Celso Ramos - Praia das Cordas

SC - Governador Celso Ramos - Praia Grande

SC - Itá - Prainha de Itá

SC - Penha - Praia da Bacia da Vovó

SC - Penha - Praia da Saudade

SC - Penha - Praia Grande

SC - São Francisco do Sul - Praia do Ervino

SC - São Francisco do Sul - Praia do Forte

SC- São Francisco do Sul - Prainha - Praia da Saudade

SC - São Francisco do Sul - Praia Grande