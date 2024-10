Em maratona de eventos de Fortaleza, Lula entrega 113 ônibus escolares no CE; veja locais

Em sua segunda agenda oficial em Fortaleza nesta sexta-feira (11), o presidente Luíz Inácio Lula da Silva (PT) participou da cerimônia de entrega de 113 ônibus escolares do Programa Caminho da Escola para municípios cearenses, no Centro de Eventos do Ceará. Ao todo, 113 cidades vão receber os coletivos, que irão atender até 13.560 estudantes do ensino fundamental, médio e da educação de jovens e adultos (EJA) da zona rural.

O Caminho da Escola foi criado 2007 e busca garantir o acesso e a permanência de estudantes que moram em áreas rurais e ribeirinhas nas escolas públicas. Obtidos por meio de recursos do Novo Plano de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), os veículos destinados ao Ceará representam um investimento de R$ 51,9 milhões.

Considerando os 1.500 novos ônibus que serão entregues em todo o Brasil em 2024, o valor chega a R$ 711 milhões. A perspectiva é de que mais 1.500 ônibus escolares sejam comprados e oferecidos aos entes federativos no próximo ano. O Distrito Federal, os estados e os municípios também podem adquirir veículos diretamente pelo Programa.

Legenda: Ao todo, 113 cidades do Ceará vão receber os coletivos, que irão atender até 13.560 estudantes Foto: Kid Junior

O evento contou com a presença de autoridades como os ministros da Educação, Camilo Santana (PT), e das Cidades, Jader Barbalho Filho (MDB); o governador do Ceará e a primeira dama, Elmano de Freitas (PT) e Lia de Freitas; a vice-governadora do Estado, Jade Romero (MDB); a presidenta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba.

A secretária da Educação do Ceará, Eliana Estrela, também esteve presente, e o chefe do Executivo municipal de Caucaia, Vitor Valim (PSB), representou os prefeitos das que receberão os ônibus escolares.

“O que nós estamos fazendo aqui não é nenhum favor. O que estamos fazendo é cumprir com a nossa obrigação de cuidar do povo brasileiro”, disse o presidente durante o evento. Em seu discurso, Lula destacou a necessidade e a importância de a população mais carente ter acesso a serviços e programas de qualidade. “Esse negócio de dizer que o pobre tem que sofrer agora porque vai ganhar o Reino do Céu quando morrer... não. A gente quer viver bem agora, quer comer agora, estudar agora, trabalhar agora”, disse

Eu andava 6 km a pé para ir para o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) fazer um curso, todo santo dia. Sei como é difícil. E sei como é difícil uma menina, um menino, de dez, oito, 14 anos, sair de casa e andar 15 km com chuva, tendo que embrulhar a roupa da escola no papel plástico para poder vestir quando chegar na escola. Luíz Inácio Lula da Silva Presidente do Brasil

A presidenta do FNDE destacou a presença dos “amarelinhos” — referindo-se aos ônibus escolares — nas cidades brasileiras e destacou a importância dos veículos em locais onde não há transporte público adequado para os estudantes. Diariamente, quase cinco milhões de alunos da educação básica são transportados por esses veículos, segundo Pacobahyba. No Ceará, eles somam aproximadamente 380 mil.

“Quem é do Interior sabe que o 'amarelinho' não transporta só aluno da educação básica. Os alunos dos institutos federais usam esses ônibus e muitas vezes os alunos das universidades. Porque o Brasil profundo muitas vezes não tem o transporte público para essas pessoas chegarem na escola, e sem o transporte público a educação simplesmente não vai acontecer para elas”, disse.

A gestora destacou que o Programa Caminho da Escola teve descontinuidade durante o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). “Quem era prefeito na gestão anterior sabia que para ter um ônibus do FNDE ou você tinha um parlamentar que colocava emenda, ou você não tinha ônibus. Outra coisa que os prefeitos viram foi um município que nem precisava tanto receber um monte de ônibus e outro, que precisava, não receber. Simplesmente porque deixou de ser uma política de estado”, afirmou.

LULA NO CEARÁ

O presidente Lula veio a Fortaleza nesta sexta-feira (11) para participar de três eventos — dois oficiais do governo federal e um político. Pela manhã, o chefe do Executivo federal compareceu à entrega de 1.296 apartamentos do quarto módulo do habitacional Cidade Jardim I, no bairro José Walter. Após a cerimônia de apresentação dos ônibus escolares, o compromisso do presidente era com o ato de campanha do candidato Evandro Leitão (PT) à Prefeitura da Capital, na Praça do Ferreira.

O QUE É O CAMINHO DA ESCOLA

A iniciativa oferece ônibus, embarcações e bicicletas fabricados para o tráfego nessas regiões e também busca proporcionar a participação de estudantes em atividades previstas no plano pedagógico da escola realizadas fora do ambiente escolar.

Os ônibus são equipados com Dispositivos de Poltrona Móvel (DPM) para garantir acessibilidade aos estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida e têm controle da qualidade dos ônibus escolares feito em parceria com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

