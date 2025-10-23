Mari Fernandez justifica escolha de lua de mel em grupo

Após uma cerimônia emocionante na última terça-feira (14), a cantora Mari Fernandez e a influenciadora Júlia Ribeiro embarcaram para a lua de mel em Punta Cana, na República Dominicana. Diferente do tradicional, o casal decidiu viajar acompanhado de amigos, e a escolha logo gerou comentários nas redes sociais.

Mari fez questão de explicar o motivo da decisão, destacando questões de segurança e conforto durante viagens internacionais. “No meu caso, não gosto muito de ir pra fora só eu e ela, porque, querendo ou não, somos duas mulheres… e quem é brasileiro e já viajou pra fora sabe bem como é”, contou a artista.

Segundo a cantora, durante os dias em Punta Cana, ela e Júlia enfrentaram olhares insistentes e abordagens inconvenientes, o que chamou atenção do grupo. “A gente ficou impressionada com o quanto nós, mulheres brasileiras, chamávamos atenção. Onde passávamos, os caras olhavam muito, davam muita em cima”, relatou Mari.

Boas experiências

Apesar dos episódios, o clima da viagem foi de diversão e companheirismo. Júlia destacou nas redes sociais que a lua de mel foi repleta de momentos leves e felizes.

“A gente curtiu tudo, desde a festa do casamento até a viagem. Teve balada, lancha, cassino, brincadeiras… foi incrível!”, comemorou.

Veja também Verso Noivas de branco e convidados de preto: consultoras analisam dress code É Hit Mari Fernandez se casa com Júlia Ribeiro em cerimônia luxuosa no interior de São Paulo; veja fotos

Questionada sobre a possibilidade de uma nova lua de mel a dois, Júlia respondeu que não há planos por enquanto. “Essa viagem já estava marcada antes do casamento, e os nossos amigos se programaram para ir também. A gente viu alguns comentários dizendo ‘lua de mel cheia de gente’, mas não ligamos. Quando a gente entra no quarto, é só eu e ela".