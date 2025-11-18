Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Brasileira deixa emprego para rodar o mundo com cadela em carro

Aos 25 anos, Ana Clara trocou o emprego fixo pela vida na estrada ao lado de Isis, golden retriever de 5 anos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Ana e sua companheira inseparável, Isis, uma golden de 5 anos.
Legenda: Ana e sua companheira inseparável, Isis, uma golden de 5 anos.
Foto: Reprodução/Instagram.

Aos 25 anos, Ana Clara Uchoa decidiu mudar completamente de rumo. Deixou o emprego estável, despediu-se da rotina em São José dos Campos (SP) e transformou um Chevrolet Celta 2005, batizado de Ozzy, no novo endereço. Desde então, viaja com a companheira inseparável: Isis, uma golden retriever de 5 anos. Juntas, elas já atravessaram diversos estados brasileiros, passaram pela Bolívia e recentemente chegaram a Cusco, no Peru.

Nas redes sociais, onde reúne mais de 600 mil seguidores, Ana mostra o cotidiano dentro do pequeno carro, os destinos visitados e os desafios de viver totalmente na estrada. A decisão radical surgiu quando ela percebeu que a vida corporativa já não fazia sentido.

“Eu tinha um bom emprego, estabilidade e dinheiro guardado, mas me sentia presa. Fazia tudo no automático, trabalhava, ganhava, guardava, e no fim da semana fazia um bate-volta para algum lugar. Chegou um momento em que percebi que estava vivendo de forma robótica”, contou ao Metrópoles.

O desejo de viajar com Isis nasceu ainda na pandemia, inspirada pela dupla Jesse e Shurastey, que cruzou as Américas. “Quando peguei a Isis, prometi que ela teria uma vida incrível, como a do Shurastey. Mas eu estava presa em uma rotina que não deixava isso acontecer”, explicou.

A virada definitiva veio em agosto de 2023, durante uma viagem solitária ao Rio de Janeiro. “Estava sentada na areia, olhando o mar, e pensei: tá tudo lindo, mas falta alguma coisa. Faltava a Isis. Prometi para ela uma vida extraordinária, e até ali eu não tinha cumprido”, relembrou.

De volta ao interior paulista, Ana começou a adaptar o Celta: cama, pequenos armários e espaço especial para a cadela. A ideia não foi bem aceita por familiares e amigos. “No começo, as pessoas ficavam inconformadas. Perguntavam como eu ia comer, onde ia dormir, se não era perigoso. Mas eu tinha certeza de que daria certo”, afirmou.

A primeira grande rota aconteceu no fim de 2023, indo de São Paulo ao Rio Grande do Norte. A viagem serviu como escola de autoconhecimento. “Foi a fase em que aprendi tudo que precisava. Fiz muita coisa errada, não cuidava direito de mim, não prestava atenção nas pessoas com quem dividia o espaço. Foi um processo de amadurecimento”, disse.

A estrada também trouxe reflexões internas. “A vida coloca situações para você tratar o que não resolveu. Eu percebi que precisava me reencontrar antes de continuar viajando”, completou.

Depois de pausar o projeto e retornar a São Paulo, ela reorganizou tudo. “Foi quando nasceu a Ana Clara viajante. Voltar atrás foi necessário. A partir dali, eu entendi que não precisava desistir, só recalcular o caminho”, afirmou.

Pela América do Sul

Em 2024, Ana iniciou a nova etapa da aventura. Cruzou o Mato Grosso do Sul, entrou na Bolívia e conheceu Sucre, La Paz, Copacabana e o imenso Salar de Uyuni.

“A Bolívia me mostrou que o plano B pode ser muito mais bonito que o plano A. Se eu não tivesse voltado atrás, não teria vivido nada disso”, contou.

Atualmente, segue pelo Peru, destino que sempre quis conhecer. Os vídeos mostram desde paisagens remotas até a reação das pessoas ao verem o pequeno Celta cruzando regiões inusitadas.

Isis continua sendo o centro emocional da jornada. “Ela é minha parceira, a razão de tudo isso. Quando eu tiver 80 anos, ela não vai mais estar aqui. Isso me lembra o quanto a vida é passageira e o quanto é importante aproveitar cada minutinho”, afirma.

E Ozzy, o Celta, também virou personagem. “As pessoas sempre perguntam: ‘Mas um Celta?’. E sim, um Celta que entrou no maior deserto de sal do mundo e agora vai me levar aos pés de Machu Picchu. Ele tem a magia dele”, brinca.

Com a monetização das redes, Ana mantém o projeto e planeja seguir pela América do Sul enquanto fizer sentido. “Meu plano é seguir enquanto fizer sentido. A estrada me ensinou que o destino importa menos do que o caminho. Eu quero conhecer o máximo de lugares enquanto a Isis estiver comigo. Depois, eu vejo o que a vida me reserva”, finaliza.

Assuntos Relacionados
Ana e sua companheira inseparável, Isis, uma golden de 5 anos.
Zoeira

Brasileira deixa emprego para rodar o mundo com cadela em carro

Aos 25 anos, Ana Clara trocou o emprego fixo pela vida na estrada ao lado de Isis, golden retriever de 5 anos.

Redação
Há 56 minutos
Disney lança trailer do live-action de Moana com novo elenco
Zoeira

Disney lança trailer do live-action de Moana com novo elenco

Prévia destaca Catherine Laga’aia como Moana e Dwayne Johnson de volta como Maui.

Redação
17 de Novembro de 2025
João Guilherme negou que tenha se posicionado sobre o suposto affair de Marquezine e Shawn.
Zoeira

João Guilherme nega ciúmes de Bruna Marquezine com Shawn Mendes

Ator desmente frase atribuída a ele sobre suposto incômodo com a aproximação entre Bruna e o cantor canadense.

Redação
17 de Novembro de 2025
a foto mostra o elenco oficial da série da netflix os donos do jogo.
Zoeira

Segunda temporada da série 'Os Donos do Jogo' será gravada em julho de 2026

Série da Netflix segue com novo ciclo de episódios, mas com mudanças na equipe de roteiro.

Redação
17 de Novembro de 2025
Imagem dos influenciadores Bianca Andrade e Diego Cruz.
Zoeira

Bianca Andrade e Diego Cruz anunciam fim de namoro

Influenciador publicou uma carta aberta para a empresária.

Redação
17 de Novembro de 2025
Manu Cit e Hernane Ferreira em foto juntos sorrindo nas redes sociais.
Zoeira

Manu Cit aparece sem aliança após vídeo mostrar suposta traição do noivo em festa

Influenciadora, que noivou há três meses, não se pronunciou sobre o assunto.

Redação
17 de Novembro de 2025
Sandrão tenta atualmente reconstruir a vida com a atual companheira, com quem vive desde 2019
Zoeira

Sandrão contesta série 'Tremembé' e comenta relação com Suzane von Richthofen

A ex-detenta cumpre pena em regime aberto.

Redação
17 de Novembro de 2025
montagem com fotos de Britânico que viralizou no TikTok ao mostrar o pós-operatório de um transplante capilar.
Zoeira

Jovem faz transplante capilar e brinca: 'Parecia o Megamente'

Britânico mostrou no TikTok o inchaço durante recuperação.

Redação
17 de Novembro de 2025
imagem de pano de prato com desenho do pica-pau e a frase: na minha cartinha pro papai noel esse ano eu vou pedir socorro.
Zoeira

Artesã viraliza com panos de prato 'desmotivacionais'

Karine Antunes da Silva transforma desenhos e frases "sinceronas" em sucesso nas redes.

Redação
17 de Novembro de 2025
Urach comparou seu trabalho com conteúdo adulto com um filme com cena erótica
Zoeira

Andressa Urach compara conteúdo adulto a nudez em novelas e rebate críticas

Modelo defende trabalho, cita atrizes da Globo e diz viver fase de maturidade.

Redação
16 de Novembro de 2025
Amigo de Virginia mostrou a decoração romântica do quarto da influenciadora em Londres
Zoeira

Virginia e Vini Jr têm quarto decorado em Londres; amigo flagra surpresa romântica

Influenciadora foi acordada por Hebert Gomes, e balões rosa chamaram atenção.

Redação
16 de Novembro de 2025
Angélica defendeu que falar sobre o abuso sexual é importante para manter o tema em discussão e proteger meninas e adolescentes
Zoeira

Angélica relembra abuso sexual na adolescência e defende debate necessário 

Apresentadora fala sobre traumas aos 15 anos e pressões estéticas.

Redação
16 de Novembro de 2025
Apresentadoras do Fantástico, Maju Coutinho e Poliana Abritta.
Zoeira

Fantástico’ deste domingo (16) destaca pesquisa inédita sobre a sexualidade do brasileiro

A revista eletrônica também exibe uma reportagem especial sobre acidentes provocados por bicicletas elétricas.

Redação
16 de Novembro de 2025
Tirullipa participa do movimento religioso Legendários.
Zoeira

Tirullipa participa do movimento religioso Legendários: 'família restaurada'

Em agosto, o humorista se envolveu em uma polêmica sobre traição e pediu desculpas.

Redação
16 de Novembro de 2025
Beijo entre Tata e Cocielo foi celebrado nas redes sociais
Zoeira

Beijo entre Tata Estaniecki e Júlio Cocielo reacende rumores de volta

Ex-casal, separado desde outubro, surpreendeu convidados ao trocar carinho em festa

Redação
16 de Novembro de 2025
Bruna e Shawn foram flagrados em clima de intimidade
Zoeira

Bruna Marquezine e Shawn Mendes aparecem juntos em show de Dua Lipa em SP

Atriz e cantor canadense reacendem rumores ao serem flagrados na área VIP acompanhados de amigos.

Redação
16 de Novembro de 2025
Ivete Sangalo.
Zoeira

Dança dos Famosos tem Ivete Sangalo como jurada neste domingo (16/11)

A cantora vai julgar apresentações no estilo Dança Cigana.

Redação
16 de Novembro de 2025
Temperatura Máxima exibe o filme 'Resistência' hoje (16/11)
Zoeira

Temperatura Máxima exibe o filme 'Resistência' hoje (16/11)

Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'.

Redação
16 de Novembro de 2025
Roteirista de ‘Tremembé’ e foto de Suzane von Richthofen.
Zoeira

Roteirista de ‘Tremembé’ diz que foi processado por Suzane von Richthofen

O profissional disse ainda que ela tem se beneficiado do sucesso da série.

Redação
16 de Novembro de 2025
Alexandre Pires é um homem negro de meia idade, careca e de barba rala. Na foto, ele usa terno marrom e camisa de gola alta da mesma cor. Está cantando.
Zoeira

'Viver Sertanejo' tem Alexandre Pires e Luiz Cláudio & Giuliano neste domingo (16)

O programa é apresentado por Daniel e vai ao ar após o Globo Rural.

Redação
16 de Novembro de 2025