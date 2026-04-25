Colisão entre três motos na CE-060 deixa um morto

Um homem de 25 anos morreu em uma colisão envolvendo três motocicletas na CE-060, no município de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza, nas proximidades da antiga fábrica da Heineken. O incidente ocorreu na noite da última quarta feira (24).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) Ceará foi acionado e, após o atendimento no local, uma vítima foi levada para uma unidade de saúde em Maracanaú. A outra vítima morreu no local.

As circunstâncias da colisão ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Veja também Ceará Falha em freios de trem causa fumaça em estação de metrô em Fortaleza Ceará Moradores protestam por melhorias em passarela na BR-116, em Fortaleza; veja vídeo

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), dois dos condutores passaram pelo teste de alcoolemia, que mede a quantidade de álcool no sangue, e o resultado foi negativo.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e estiveram no local. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado, e o caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Pacatuba", informou a Pasta.