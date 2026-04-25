Colisão entre três motos na CE-060 deixa um morto
Dois dos condutores envolvidos fizeram teste de alcoolemia, com resultado negativo.
Um homem de 25 anos morreu em uma colisão envolvendo três motocicletas na CE-060, no município de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza, nas proximidades da antiga fábrica da Heineken. O incidente ocorreu na noite da última quarta feira (24).
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) Ceará foi acionado e, após o atendimento no local, uma vítima foi levada para uma unidade de saúde em Maracanaú. A outra vítima morreu no local.
As circunstâncias da colisão ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).
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Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), dois dos condutores passaram pelo teste de alcoolemia, que mede a quantidade de álcool no sangue, e o resultado foi negativo.
"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e estiveram no local. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado, e o caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Pacatuba", informou a Pasta.