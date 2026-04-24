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Moradores protestam por melhorias em passarela na BR-116, em Fortaleza; veja vídeo

Houve queima de objetos durante o protesto, que deixou o trânsito lento na região.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará

Moradores de regiões próximas ao viaduto do Makro, em Fortaleza, queimaram objetos na rodovia BR-116, na noite desta sexta-feira (24), em protesto por melhorias na passarela do trecho. Devido à manifestação, o trânsito na região ficou lento no sentido Sertão-Praia, com interdição parcial da via.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do Batalhão de Choque foram acionadas e se encontram no local, "atuando para garantir a segurança e a liberação da via". O Corpo de Bombeiros do Ceará também foi acionado para apoiar a ocorrência.

O Diário do Nordeste tentou contatar o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para tratar das demandas dos manifestantes, mas não teve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para atualização.

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