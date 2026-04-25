Ceará tem ‘perigo de chuvas intensas’ em 90 cidades, neste sábado (25); veja lista
Aviso do Inmet prevê chuvas de até 100 mm por dia e ventos de até 60 km/h.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (25), um aviso de chuvas intensas com grau de severidade classificado como “perigo” - segundo na escala - para 90 municípios do Ceará. A lista inclui cidades do Norte e da Região Metropolitana de Fortaleza (confira completa abaixo).
O aviso começou às 9h deste sábado (25) e segue válido até as 23h59. Segundo o órgão, a previsão indica chuvas entre 30 e 60 mm/h podendo chegar a 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos entre 60 a 100 km/h.
Nesse cenário, pode ocorrer risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Orientações do Inmet
O Inmet recomenda alguns cuidados durante rajadas de vento:
- Evitar abrigo sob árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas
- Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
- Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada
- Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).
Veja lista de municípios com perigo de chuvas intensas
- Acarape
- Acaraú
- Alcântaras
- Amontada
- Apuiarés
- Aquiraz
- Aracati
- Aracoiaba
- Aratuba
- Barreira
- Barroquinha
- Baturité
- Beberibe
- Bela Cruz
- Camocim
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cariré
- Cascavel
- Caucaia
- Chaval
- Chorozinho
- Coreaú
- Cruz
- Eusébio
- Forquilha
- Fortaleza
- Fortim
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Graça
- Granja
- Groaíras
- Guaiúba
- Guaramiranga
- Horizonte
- Ibiapina
- Icapuí
- Irauçuba
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapajé
- Itapipoca
- Itarema
- Jaguaruana
- Jijoca de Jericoacoara
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Miraíma
- Morada Nova
- Moraújo
- Morrinhos
- Mucambo
- Mulungu
- Ocara
- Pacajus
- Pacatuba
- Pacoti
- Pacujá
- Palhano
- Palmácia
- Paracuru
- Paraipaba
- Paramoti
- Pentecoste
- Pindoretama
- Quixeré
- Redenção
- Russas
- Santana do Acaraú
- Santa Quitéria
- São Gonçalo do Amarante
- São Luís do Curu
- Senador Sá
- Sobral
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Ubajara
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Viçosa do Ceará.