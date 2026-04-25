Complexo em devoção à menina Benigna é inaugurado em Santana do Cariri; veja imagens

Mais um ponto de peregrinação religiosa no Ceará. Inaugurado neste sábado (25), o Complexo da Beata Benigna Cardoso – localizado em Inhumas, município de Santana do Cariri, a 523 quilômetros de Fortaleza – nasce como homenagem à memória da menina de mesmo nome, primeira beata cearense e quarta mártir do Brasil.

A nova estrutura, com área total de cerca de 48 mil m², pretende atrair cada vez mais fiéis à cidade de origem da beata, e o faz com alguns pontos de destaque – entre eles, um monumento com aproximadamente 26 metros de altura. Também conta com espaço suficiente para comportar 200 veículos.

Veja também Ceará Menina Benigna: criança escolhe beata cearense como tema de festa de aniversário de 4 anos Ceará Projeto Menina Benigna oferta atendimento psicológico grátis a vítimas de abuso sexual; veja como Ceará Quem foi a Menina Benigna? Conheça a história da cearense que será beatificada pelo Vaticano

A programação de inauguração terá shows de padre Fábio de Melo e irmã Kelly Patrícia, além de diversas atividades ao longo do dia – com fogos, missa, paraliturgia no local do martírio e Terço da Misericórdia no novo local.

Ritos simbólicos igualmente marcam o momento, a exemplo de coleta de água da cacimba para bênção, e procissão com a imagem e relíquia de Benigna. Hasteamento de bandeiras, apresentação de musical e missa solene seguida da bênção da estátua, presidida pelo bispo diocesano Dom Magnus Henrique, completam o panorama de ações.

O secretário de Turismo de Santana do Cariri, Ypsilon Félix, destaca a relevância do complexo turístico religioso destinado exclusivamente a homenagear a primeira beata do Ceará.





"Esse espaço ele fica em Inhumas, que é o local onde Benigna viveu, estudou e ali próximo foi onde ela foi martirizada no dia 24 de outubro de outubro de 1941. É um espaço hoje que recebe milhares de romeiros que chegam aqui atraídos pela devoção dessa jovem que foi martirizada aos 13 anos de idade e que há mais de 80 anos os romeiros fiéis devotos agradecem a intercessão dessa grande heroína da castidade". Ypsilon Félix Secretário de Turismo de Santana do Cariri

Ele também reforça que o novo equipamento dará suporte e melhor comodidade aos romeiros de Benigna e que, por isso, será relevante "para todas as peregrinações da região do Cariri, tendo em vista o conceito histórico, Benigna é a primeira mulher cearense beatificada pelo Vaticano e também a quarta mártir do Brasil. Isso traz um enriquecimento a todo o patrimônio religioso, cultural, material e imaterial da nossa região", completa.

Na programação deste sábado (25), segundo o secretário, a paróquia já confirmou caravanas de mais de 15 estados do país para a solenidade, que terá como um dos pontos de culminância a bênção da estátua.

Legenda: Imagem da Beata Benigna Cardoso da Silva morreu aos 13 anos, em 1941, vítima de golpes de faca após resistir a uma tentativa de estupro Foto: Fabiane de Paula

Quem foi Benigna

Benigna Cardoso da Silva morreu aos 13 anos, em 1941, vítima de golpes de faca após resistir a uma tentativa de estupro – fato que a colocou como “Heroína da Castidade” e um dos principais símbolos da luta contra o feminicídio no Ceará.

Ela foi beatificada em cerimônia presidida por representante do Papa Francisco, o cardeal brasileiro Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, em 2022. A celebração foi na cidade do Crato, no dia 24 de outubro, exato dia do martírio da adolescente.

A história da beata comove fiéis muito antes dessa oficialização, contudo. Por muitas décadas, de forma espontânea, pessoas iam até o local onde ela foi assassinada para rezar e pedir intercessão, acender velas e colocar flores. Histórias de milagres e homenagens em romarias mobilizam a fé no Estado.

Como é a estátua da Beata Benigna?

A estátua de Menina Benigna criou o retrato de uma adolescente de pele clara, com expressão serena, cabelos castanhos ondulados na altura dos ombros, trajada com vestido vermelho de bolinhas brancas e faixa na cintura.

Ela calça chinelos simples, segura um ramo verde com flores brancas no braço esquerdo e levanta a mão direita com dois dedos apontados para o alto. Na base da escultura, aos pés de Benigna, há um vaso de barro gigante.

Legenda: A estátua de Menina Benigna criou o retrato de uma jovem de pele clara, com expressão serena, cabelos castanhos. Foto: Fabiane de Paula

O visual de Benigna foi apresentado pela Diocese do Crato, em 2022. A reconstituição oficial do rosto da beata foi executada pelo professor Cícero Moraes e finalizada e colorizada pelo artista plástico paraibano Joab Rocha.

Além da estátua, o Complexo possui uma capela, memorial, templo para missas campais, trilha pavimentada de aproximadamente 600 metros (conhecida como Caminhos do Martírio) e uma ampla área de estacionamento para motos, carros e ônibus, segundo a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP).

Legenda: Inaugurado neste sábado, o Complexo da Beata Benigna Cardoso celebra a história da primeira beata cearense

Onde fica a estátua?

O complexo fica na zona rural de Santana do Cariri, no distrito de Inhumas, com acesso pela rua Moisés Xenofonte.

Como será a inauguração?

A inauguração está prevista para o fim da tarde deste sábado (25). A Prefeitura de Santana do Cariri orienta que cada pessoa leve o próprio banquinho, para acompanhar a solenidade com mais conforto.

A gestão municipal informa que mais de 100 voluntários atuarão no evento, além de quatro médicos, oito enfermeiros e 11 técnicos de enfermagem distribuídos em três pontos de atendimento.

A estrutura também contará com banheiros, equipes de apoio, logística e atendimento, barracas com alimentos e artigos variados.

Veja imagens