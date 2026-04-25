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Complexo em devoção à menina Benigna é inaugurado em Santana do Cariri; veja imagens

Destaque do local é a estátua de 26 metros de altura que homenageia a primeira beata do Ceará.

Escrito por
Diego Barbosa diego.barbosa@svm.com.br
(Atualizado às 11:49)
Ceará
Imagem da estátua da Beata Benigna Cardoso no Ceará
Legenda: Imagem do Complexo da Beata Benigna Cardoso, localizado em Inhumas, município de Santana do Cariri.
Foto: Fabiane de Paula

Mais um ponto de peregrinação religiosa no Ceará. Inaugurado neste sábado (25), o Complexo da Beata Benigna Cardoso – localizado em Inhumas, município de Santana do Cariri, a 523 quilômetros de Fortaleza – nasce como homenagem à memória da menina de mesmo nome, primeira beata cearense e quarta mártir do Brasil. 

A nova estrutura, com área total de cerca de 48 mil m², pretende atrair cada vez mais fiéis à cidade de origem da beata, e o faz com alguns pontos de destaque – entre eles, um monumento com aproximadamente 26 metros de altura. Também conta com espaço suficiente para comportar 200 veículos.

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A programação de inauguração terá shows de padre Fábio de Melo e irmã Kelly Patrícia, além de diversas atividades ao longo do dia – com fogos, missa, paraliturgia no local do martírio e Terço da Misericórdia no novo local.

Ritos simbólicos igualmente marcam o momento, a exemplo de coleta de água da cacimba para bênção, e procissão com a imagem e relíquia de Benigna. Hasteamento de bandeiras, apresentação de musical e missa solene seguida da bênção da estátua, presidida pelo bispo diocesano Dom Magnus Henrique, completam o panorama de ações.

O secretário de Turismo de Santana do Cariri, Ypsilon Félix, destaca a relevância do complexo turístico religioso destinado exclusivamente a homenagear a primeira beata do Ceará.

"Esse espaço ele fica em Inhumas, que é o local onde Benigna viveu, estudou e ali próximo foi onde ela foi martirizada no dia 24 de outubro de outubro de 1941. É um espaço hoje que recebe milhares de romeiros que chegam aqui atraídos pela devoção dessa jovem que foi martirizada aos 13 anos de idade e que há mais de 80 anos os romeiros fiéis devotos agradecem a intercessão dessa grande heroína da castidade". 
Ypsilon Félix
Secretário de Turismo de Santana do Cariri

Ele também reforça que o novo equipamento dará suporte e melhor comodidade aos romeiros de Benigna e que, por isso, será relevante "para todas as peregrinações da região do Cariri, tendo em vista o conceito histórico, Benigna é a primeira mulher cearense beatificada pelo Vaticano e também a quarta mártir do Brasil. Isso traz um enriquecimento a todo o patrimônio religioso, cultural, material e imaterial da nossa região", completa.

Na programação deste sábado (25), segundo o secretário, a paróquia já confirmou caravanas de mais de 15 estados do país para a solenidade, que terá como um dos pontos de culminância a bênção da estátua.

Imagem de uma celebração ao ar livre com uma estátua decorativa de uma mulher vestida de vermelho com bolinhas brancas, segurando um ramo de flores, rodeada por uma base de flores vermelhas e brancas. A celebração ocorre sob um palco com estrutura metálica e um céu parcialmente nublado.
Legenda: Imagem da Beata Benigna Cardoso da Silva morreu aos 13 anos, em 1941, vítima de golpes de faca após resistir a uma tentativa de estupro
Foto: Fabiane de Paula

Quem foi Benigna 

Benigna Cardoso da Silva morreu aos 13 anos, em 1941, vítima de golpes de faca após resistir a uma tentativa de estupro – fato que a colocou como “Heroína da Castidade” e um dos principais símbolos da luta contra o feminicídio no Ceará.

Ela foi beatificada em cerimônia presidida por representante do Papa Francisco, o cardeal brasileiro Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, em 2022. A celebração foi na cidade do Crato, no dia 24 de outubro, exato dia do martírio da adolescente.

A história da beata comove fiéis muito antes dessa oficialização, contudo. Por muitas décadas, de forma espontânea, pessoas iam até o local onde ela foi assassinada para rezar e pedir intercessão, acender velas e colocar flores. Histórias de milagres e homenagens em romarias mobilizam a fé no Estado.

Como é a estátua da Beata Benigna?

A estátua de Menina Benigna criou o retrato de uma adolescente de pele clara, com expressão serena, cabelos castanhos ondulados na altura dos ombros, trajada com vestido vermelho de bolinhas brancas e faixa na cintura.

Ela calça chinelos simples, segura um ramo verde com flores brancas no braço esquerdo e levanta a mão direita com dois dedos apontados para o alto. Na base da escultura, aos pés de Benigna, há um vaso de barro gigante.

Legenda: A estátua de Menina Benigna criou o retrato de uma jovem de pele clara, com expressão serena, cabelos castanhos.
Foto: Fabiane de Paula

O visual de Benigna foi apresentado pela Diocese do Crato, em 2022. A reconstituição oficial do rosto da beata foi executada pelo professor Cícero Moraes e finalizada e colorizada pelo artista plástico paraibano Joab Rocha.

Além da estátua, o Complexo possui uma capela, memorial, templo para missas campais, trilha pavimentada de aproximadamente 600 metros (conhecida como Caminhos do Martírio) e uma ampla área de estacionamento para motos, carros e ônibus, segundo a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP).

Turistas caminhando pela trilha de Caminhos de Benignga com sinalização e vegetação ao redor.
Legenda: Inaugurado neste sábado, o Complexo da Beata Benigna Cardoso celebra a história da primeira beata cearense

Onde fica a estátua?

O complexo fica na zona rural de Santana do Cariri, no distrito de Inhumas, com acesso pela rua Moisés Xenofonte.

Como será a inauguração?

A inauguração está prevista para o fim da tarde deste sábado (25). A Prefeitura de Santana do Cariri orienta que cada pessoa leve o próprio banquinho, para acompanhar a solenidade com mais conforto.

A gestão municipal informa que mais de 100 voluntários atuarão no evento, além de quatro médicos, oito enfermeiros e 11 técnicos de enfermagem distribuídos em três pontos de atendimento.

A estrutura também contará com banheiros, equipes de apoio, logística e atendimento, barracas com alimentos e artigos variados.

Veja imagens

Estátua de uma menina de vestido rosa com poá branco segurando um gato sob um céu claro rodeada por árvores verdes. Ideal para buscas por esculturas ao ar livre.
Legenda: O complexo dedicado à Beata Benigna Cardoso une história, devoção e acolhimento para peregrinos
Foto: Fabiane de Paula

Cena em uma praça com uma cruz de madeira ao centro, pessoas com guarda-chuvas, carros estacionados e uma multidão participando de um evento religioso em um dia nublado.
Legenda: Santana do Cariri agora abriga mais um importante marco de fé: o Complexo da Beata Benigna Cardoso, um espaço de devoção, memória e peregrinação.
Foto: Fabiane de Paula

Sinalização indicando o caminho para o Santuário Beata Benigna em um cenário natural com vegetação e céu nublado ao fundo.
Legenda: Inaguração reforça Inhumas como destino de fé e turismo religioso no Cariri.
Foto: Fabiane de Paula

Imagem de uma árvore grande no centro de uma praça com um letreiro 'SANTANA do CARIRI' em destaque na frente, localidade para visitar no Cariri, Ceará, Brasil.
Legenda: Letreiro da cidade de Santana do Cariri
Foto: Fabiane de Paula

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