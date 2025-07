Projeto Menina Benigna oferta atendimento psicológico grátis a vítimas de abuso sexual; veja como

Entre as múltiplas violências sofridas por mulheres diariamente está o abuso sexual. Em Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, no Ceará, a recorrência dos casos motivou a criação do “Projeto Benigna”, que oferece acolhimento psicológico gratuito às vítimas em vulnerabilidade social.

De acordo com a coordenação, a iniciativa foi fundada em 2022 e “já contabiliza mais de 240 atendimentos na cidade, evidenciando a dura realidade vivida no interior do Estado”. A necessidade do serviço foi identificada durante as ações comunitárias da Instituição Católica Cruz da Vida, à qual o projeto está vinculado.

O nome do projeto é inspirado na história de Benigna Cardoso da Silva, a primeira cearense a ser beatificada, em novembro de 2022. Aos 13 anos, a “Menina Benigna” foi assassinada ao resistir a uma tentativa de estupro. A beatificação ocorreu quando a morte completou 81 anos.

O Projeto Benigna é coordenado pela psicóloga Thamires Aragão, que explica que as mulheres vítimas de violência sexual são identificadas pelos agentes comunitários de saúde ou por quem conhece as vítimas e indica o serviço – e, assim, há o encaminhamento.

4 a 6 meses é o tempo médio que as mulheres passam em acompanhamento psicológico.

A depender da necessidade de cada caso, o acompanhamento inicial pode prosseguir como terapia convencional. Conforme a coordenação, além das escutas especializadas em sessões individuais, o projeto também orienta sobre encaminhamentos jurídicos, quando necessário.

Thamires, psicóloga e coordenadora, observa que muitas vítimas “foram abusadas por familiares, companheiros e pessoas desconhecidas, e absorvem a ideia de que são objetos. Depois de um tempo, elas passam a conhecer o verdadeiro valor”.

Crimes sexuais no Ceará

A Área Integrada de Segurança (AIS) 18, na qual Limoeiro do Norte está incluído, registrou 36 casos de crimes sexuais (estupro, estupro de vulnerável e exploração sexual de menor) entre janeiro e maio de 2025, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). Em todo o Estado, foram 774 vítimas no período.

Os dados, coletados a partir de Boletins de Ocorrência (BOs), Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) e inquéritos policiais, expõem que quase 39% dos crimes ocorrem durante a manhã, entre 6h e 11h59.

Em segundo lugar, com um a cada 5 casos (21,5%), aparece o turno da noite, entre 18h e 23h59. Tarde (12h às 17h59) e madrugada (0h às 5h59) empatam em ocorrências, com 19,7% dos casos cada.

Atendimento de saúde gratuito

A instituição também deve inaugurar, em agosto, em Limoeiro do Norte, uma clínica para atendimentos gratuitos de saúde. O público-alvo é a população em situação de vulnerabilidade social e com dificuldades de acessar os serviços públicos.

A organização explica que a marcação das consultas será realizada por meio do WhatsApp, que está em fase de criação, e os atendimentos ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

“A iniciativa também abre espaço para profissionais voluntários da área da saúde que desejem atuar na clínica. As inscrições podem ser feitas pelo Instagram da Cruz da Vida (@cruzdavida.cv) ou via WhatsApp”, pontua a instituição.

