Menina Benigna: criança escolhe beata cearense como tema de festa de aniversário de 4 anos

Prestes a completar quatro anos, a pequena Emanuelly Lopes Pessoa decidiu escolher um tema 'inusitado' para celebrar o novo ciclo. Vinda de uma família devota da Menina Benigna, Emanuelly pediu aos pais que trocassem a decoração prevista para ser de 'Branca de Neve' pela da cearense beatificada.

Nesse sábado (6), Emanuelly teve a tão esperada festinha. De vestido vermelho e poá branco, ela comemorou junto aos pais, familiares e amigos e já adiantou à reportagem do Diário do Nordeste: "meu próximo aniversário eu quero da santinha Benigna de novo".

A mãe, Maria Nayane Lopes Pessoa, conta que ela e o esposo cresceram em famílias católicas e que quando a filha do casal tinha menos de dois anos teve uma infecção intestinal grave e ficou hospitalizada durante cinco dias: "então começou a nossa devoção".

"Minha mãe fez uma promessa, que todos os dias 24 ela vestiria os trajes de acordo com o da beata. Minha tia fez o vestido e deu para a Emanuelly. Ela ficou encantada com a roupa" Maria Nayane Mãe da Emanuelly

Nayane diz que depois, a filha ganhou do padrinho um quadro da beata Benigna. Desde então, a família vai anualmente até Santana do Cariri para ver a estátua da beata.

PERSONALIDADE

"Desde os 2 anos ela escolhe o tema dos aniversários, ela é uma criança muito esperta. Sempre quando está perto do aniversário ela escolhe o tema. Primeiro ela quis Branca de Neve, mas uma semana depois ela mudou de ideia e disse que queria da 'santinha Benigna'. Perguntamos se ela tinha certeza e ela disse que sim, que ela era muito linda", relatou a mãe da pequena.

Nayane lembrou dos preparativos e disse ainda que durante a festa, a filha falou sobre a beata para todos os convidados: "a cada loja que ela ia e via coisa de bolinha ela dizia: combina com meu aniversário. Fizemos tudo de acordo com o que ela pediu, encomendei tudo como ela pediu".

QUEM FOI A MENINA BENIGNA

Benigna Cardoso da Silva, apesar do pouco tempo de vida, foi uma católica dedicada na cidade de Santana do Cariri. Aos 13 anos, perdeu a vida com golpes de faca ao resistir a uma tentativa de estupro - fato que a colocou como “Heroína da Castidade”. Aos 81 anos de morte, no dia 24 de outubro de 2022, a cearense foi beatificada.

Morte trágica comove fiéis e histórias de milagres são atribuídos à primeira cearense beatificada

Histórias de milagres e homenagens em romarias mobilizam fé no Estado, como é o caso do mecânico aposentado Tarcisio Linard, que fraturou a mão e teve tétano durante o trabalho.

Com o risco de perder a mão, o mecânico rogou a santa popular de sua cidade natal, de quem ouvia falar desde a infância. “Minha mãe a conheceu e cresci rezando por ela”, contou.

A memória de Benigna move a fé dos católicos e a data da morte da cearense acontece com homenagens. Em Santana do Cariri, cerca de 30 mil pessoas são recebidas na cidade, segundo estimativa da Secretaria de Turismo do Município.

Essas visitas à cidade são feitas em romarias desde 2003 e muitas mulheres e crianças vão até o Sítio Oitis, onde vivia Benigna, a 2 quilômetros da sede do município de Santana do Cariri.