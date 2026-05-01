Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Lucas Sasha defende Carpini e avalia elenco do Fortaleza: ‘vaidade mínima’

O volante concedeu exclusiva ao Jogada 1º Tempo nesta sexta-feira (1º)

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 14:25)
Jogada
Legenda: O volante Lucas Sasha atua no Fortaleza desde a temporada de 2022
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Um dos capitães do elenco do Fortaleza, o volante Lucas Sasha elogiou o trabalho do técnico Thiago Carpini em 2026. Em entrevista exclusiva durante o programa Jogada 1º Tempo, nesta sexta-feira (1º), o meio-campo de 36 anos pontuou que o grupo de jogadores acredita e confia no profissional.

No Pici desde 2022, Sasha também revelou que o grupo atual é um dos melhores com quem já atuou. Na avaliação do volante, o perfil montado para a Série B tem pouca vaidade e muita união.

Com contrato até o fim de 2026, o volante é tido como uma das lideranças do clube, com papel importante também dentro de campo. No ano, disputou 21 jogos, com um gol e três assistências.

A expectativa é de que esteja em campo também neste sábado (2), quando a equipe encara o Goiás. O duelo ocorre às 20h30, na Arena Castelão, pela 7ª rodada da Série B. Na tabela de classificação, o Leão é o vice-líder, com 11 pontos, enquanto os goianos estão em 16º, com sete.

Assuntos Relacionados
Lucas Sasha em ação pelo Fortaleza

Jogada

Lucas Sasha defende Carpini e avalia elenco do Fortaleza: ‘vaidade mínima’

O volante concedeu exclusiva ao Jogada 1º Tempo nesta sexta-feira (1º)

Alexandre Mota Há 38 minutos
Torcedor do Fortaleza

Jogada

Torcedor do Fortaleza coloca número 47 em documentos como homenagem a Cassiano

Oliveira Santos é apaixonado pelo clube e já viralizou com tatuagem de taça na Copa Sul-Americana

Redação Há 1 hora
Donald Trump concordou com a participação do Irã na Copa do Mundo

Jogada

Trump aceita Irã na Copa, mas provoca: 'Eles têm bom time? Difícil acreditar'

O presidente da Fifa confirmou nesta semana que o Irã disputará a Copa do Mundo, mesmo com a guerra contra os Estados Unidos

Redação 01 de Maio de 2026
Sede do Ceará

Jogada

Ceará registra déficit de R$ 85,8 milhões em 2025, aponta documento contábil do clube

O parecer foi emitido por um grupo de auditoria independente da equipe

Alexandre Mota 01 de Maio de 2026
Leeds United

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (1)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 1 de maio de 2026

Liuê Góis 01 de Maio de 2026

Jogada

10 anos da TV 100 Futuro, canal cearense de futebol amador que fez fama nacional

Amigos fizeram sucesso registrando jogos em campinho de terra no distrito de Betânia, em Croatá (CE)

Vladimir Marques 01 de Maio de 2026