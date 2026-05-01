Lucas Sasha defende Carpini e avalia elenco do Fortaleza: ‘vaidade mínima’

Um dos capitães do elenco do Fortaleza, o volante Lucas Sasha elogiou o trabalho do técnico Thiago Carpini em 2026. Em entrevista exclusiva durante o programa Jogada 1º Tempo, nesta sexta-feira (1º), o meio-campo de 36 anos pontuou que o grupo de jogadores acredita e confia no profissional.

No Pici desde 2022, Sasha também revelou que o grupo atual é um dos melhores com quem já atuou. Na avaliação do volante, o perfil montado para a Série B tem pouca vaidade e muita união.

Com contrato até o fim de 2026, o volante é tido como uma das lideranças do clube, com papel importante também dentro de campo. No ano, disputou 21 jogos, com um gol e três assistências.

A expectativa é de que esteja em campo também neste sábado (2), quando a equipe encara o Goiás. O duelo ocorre às 20h30, na Arena Castelão, pela 7ª rodada da Série B. Na tabela de classificação, o Leão é o vice-líder, com 11 pontos, enquanto os goianos estão em 16º, com sete.