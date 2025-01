Ceará tem interesse no meia-atacante Shaylon; Atlético-GO só aceita venda

O Ceará tem interesse na contratação do meia-atacante Shaylon, jogador do Atlético-GO. O Diário do Nordeste apurou que o Vovô fez uma consulta junto ao Atlético-GO para entender melhor a situação de Shaylon e as condições para um eventual negócio.

Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste, a preferência do Atlético-GO seria por uma negociação em definitivo, com compensação financeira. Um acerto por empréstimo é improvável. Shaylon tem contrato com o time goiano até o final da temporada 2025.

Aos 27 anos, Shaylon está no Atlético-GO desde a temporada 2022. Na última temporada, em 2024, ele disputou 57 partidas com a camisa do Dragão, somando 11 gols marcados e 14 assistências. Na Série A, foram 35 jogos, dois gols e duas assistências.

Revelado pelo São Paulo, Shaylon acumula passagens por Chapecoense, Bahia e Goiás, além dos próprios São Paulo e Atlético-GO. Ele atua principalmente como meia-atacante, mas também joga aberto pelo lado direito.