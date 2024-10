A Saúde Mental dos Atletas: Um Desafio Moderno

Antes de se tornarem profissionais, o processo. Como é difícil suportar o processo, talvez a nova geração considerada em muitos momentos imediatistas não entendem a importância do esperar para estar pronto. No futebol não é diferente e a pressão sobre "estar pronto" seja maior, não só pelo esporte, mas a transformação que ele pode proporcionar na vida de atletas e o processo de esperar, em alguns casos pode vir atropelado por conta dos resultados imediatos presentes na sociedade contemporânea que por consequência impacta diretamente na jornada de jovens talentos.

A psicóloga da base do Ceará, Daniele Domingues, acompanha jovens que buscam o sonho de se tornarem profissionais, cada caso, cada família, traz para a profissional uma reflexão sobre a formação desses jovens atletas.

Acolhimento

O Ceará acolhe garotos desde a categoria sub 08 até sub 20, mais de 1000 atletas esperando o sucesso, o trabalho de Daniele é prepará-los para conquistar esse sucesso, só que em muitas vezes esses jovens correm tão rápido atrás do esplendor que em alguns casos comprometem o desenvolvimento a longo prazo.

“São várias cabeças que a gente precisa dar o suporte e eu tento fazer de uma forma para que esses atletas tenham um controle emocional. Fazemos reuniões com as comissões técnicas. Por isso eu sempre destaquei a importância do trabalho em equipe, quando eu cheguei eu falei que não conseguia trabalhar só”, ressaltou Daniele Domingues.

Apoio do Grupo

Trabalho em equipe é outro ponto fundamental para amadurecimento de grupo, especialmente no contexto da saúde mental, de acordo com a psicóloga ter apoio do grupo se torna uma ferramenta poderosa para promover bem-estar e proporcionar um ambiente seguro e colaborativo.

Outra questão importante é o sentimento de pertencimento, o atleta além da vontade, ele precisa ter consciência que faz parte da equipe, a ideia de conexão para tentar afastar qualquer possibilidade de isolamento.

Se trabalha o processo dos atletas, mas é preciso também envolver os pais fazendo com que a vontade de ter o filho atleta não seja um peso para criança que ver a realidade e precisa a qualquer custo tentar mudar.

Quando se trata de realização de sonhos, em alguns casos é comum que pais vejam no futebol uma forma de realizar seus próprios sonhos ou de garantir um futuro brilhante para seus filhos e para a família.

No entanto, essa pressão pode se tornar um fardo pesado para a criança, que pode não compartilhar da mesma paixão ou ter outras aspirações. Essa também é uma preocupação da psicóloga do Ceará, a conversa principal com os pais. “Eu chamo os pais e pergunto: Vocês conversam com os filhos para saber o que eles querem? Qual posição em campo eles querem seguir?”

Preço da excelência

Em 2021, na olimpíadas de Tóquio, Simone Biles chocou o mundo ao desistir das disputas para tratar a saúde mental, três anos depois a glória nas olimpíadas de Paris. Saber a hora certa de parar em busca de prosseguir também é um preço que é importante pagar em busca da excelência.

Elas no esporte

No episódio desta semana, Daniele Domingues destaca a importância da psicologia na contribuição para o desenvolvimento integral do atleta, tanto dentro quanto fora do campo.