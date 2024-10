Mulheres no Futebol: Liderando Projetos Sociais e Transformando Vidas

O futebol, tradicionalmente um esporte dominado por homens, tem visto um aumento significativo na participação feminina, não apenas como jogadoras, mas também como líderes de projetos sociais.

Quando mulheres se unem com o comportamento de liderança podemos esperar que o resultado será favorável e quando esse resultado é para o bem da população é motivo mais ainda de orgulho. E é esse sentimento que Sabrina Nolasco e Ana Cláudia Dias.

Sabrina é presidente do projeto Bem Tricolor, associação beneficente vinculada ao Fortaleza e Cláudia Dias preside o projeto Ceará 2000, duas mulheres que através de eleição estão à frente de duas maiores associações ligadas aos clubes de futebol do estado.

O trabalho dessas mulheres no comando dos projetos de futebol, destaca um ponto crucial sobre a liderança feminina e o potencial transformador e o resultado não poderia ser diferente, quando mulheres se unem exercendo papéis de liderança, a probabilidade de uma perspectiva positiva aumenta significativamente.

E quando esses resultados beneficiam a sociedade como um todo, o orgulho e a satisfação são ainda maiores.

“Nós começamos com o projeto de sopão, nós produzimos 100 sopas por semana, feitas na cozinha do Pici, a mesma comida, padrão de qualidade que os funcionários comem, ela é transformada em sopa, nossa associação distribui cerca de 4 mil sopas por mês para moradores de rua e instituições.

Outro projeto é o Clube da Garotada, nós levamos crianças para o primeiro jogo e treino, tudo operacionalizado pelo clube, essas crianças recebem camisa, participam de ações. Temos também o Abraço do Bem, a mesma instituição que recebeu a sopa ela pode também pode ser agraciada com uma reforma. Entre outros projetos. O que faz o Bem Tricolor que é além do apoio da torcida, são os mais de 300 voluntários.” Afirma Sabrina, presidente do Bem Tricolor.

“Projeto Ceará 2000 existe há mais de 30 anos, surgiu com o foco de apoiar a estrutura do Ceará Sporting Clube, nos últimos anos o projeto se voltou para a responsabilidade social, também temos diversos projetos, um deles é o Vovô vai à Escola, onde o mascote e as vovozetes vão às escolas, a gente leva uma cartilha sobre valores humanos, ética, respeito. Nessas visitas a gente tenta conquistar mais corações alvinegros e fazer roda de conversas sobre educação e respeito”. Afirma Ana Cláudia Dias, presidente do Projeto Ceará 2000.

Ações lideradas por mulheres que vem transformando famílias através de atitudes solidárias, Sabrina e Ana Cláudia vem demonstrando um poder significativo, especialmente quando são direcionadas para fortalecer os laços familiares e promover atitudes solidárias, iniciativas inspiradoras que vem redefinindo o conceito de família, comunidade através do futebol.