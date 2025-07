Gol de Hércules no Mundial de Clubes é um grito de superação

As transformações proporcionadas pelo futebol, na verdade como a vida de qualquer pessoa pode ser transformada, às vezes muito rápido, outras demorada, resumindo: no tempo certo.

O novo traz um impacto, em alguns casos insegurança. Quando você assume um novo cargo, por exemplo, as pessoas podem te julgar ou até mesmo exigir resultados logo na primeira impressão, as críticas vão surgir, o problema quando elas ultrapassam e prejudicam o processo de adaptação. Todo mundo já nasceu pronto? Não! E até chegar ao tal "pronto" tem uma caminhada, é preciso resiliência também, superar as críticas são para os fortes, principalmente numa época onde todos são julgadores e cheios da razão, as redes sociais estão para reforçar isso.

Às vezes se desligar um pouco, das redes principalmente, faz bem para esse tal processo, saber a hora de recuar para dar passos longos, para chegar em cantos que não imaginaria, sonhar, há quanto tempo que o ser humano nessa vida tão corrida não para pra sonhar? Quando se faz uma aposta muito alta vem a cobrança pelos resultados e também a autocobrança, não se engane quem muito é criticado, também se cobra, se questiona, tenta controlar a ansiedade para não estragar o "tal processo".

Quando você tem mais idade, a maturidade aparece, tais exigências não são prioridade, outras prioridades chamam atenção, já os mais jovens, o imediatismo vem como a prioridade. Se as coisas não acontecem pra ontem elas não prestam, momento que a ansiedade chega.

É preciso saber esperar, tem a hora de calar, de trabalhar e de decidir, às vezes a decisão pode te levar mais além e trazer resultados que você nunca imaginaria conquistar.

Parabéns, Hércules! Hoje a torcida do Fluminense bate palmas pra você.