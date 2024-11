Partiu, Orlando

A delegação do Fortaleza e os funcionários do clube já estão contando os dias para a pré-temporada em Orlando, em janeiro do próximo ano. Durante essa semana essa força-tarefa foi realizada para a regularização da documentação dos atletas, comissão e funcionários do time para as atividades que serão realizadas nesse período.

Cerca de 40 pessoas do time, em tempo recorde, garantiram seus vistos aprovados, entre eles o técnico Juan Pablo Vojvoda. O grupo esteve presente no Consulado dos Estados Unidos, situado em Recife para a realização de todo processo burocrático para regularização do documento.

Todo esse planejamento antecipado faz parte da programação de janeiro do Fortaleza que vai realizar a pré-temporada em Orlando, na Flórida, entre os dias 11 e 19 de janeiro. No dia 14, Fortaleza encara o Santos e no dia 19 o tricolor do Pici encara o Atlético Nacional da Colômbia.