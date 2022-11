Autor do gol da vitória, Casemiro elogia Brasil em jogo difícil com Suíça: 'tivemos paciência'

Autor do gol da vitória sobre a Suíça, por 1 a 0, nesta segunda-feira (28), Casemiro destacou a dificuldade do Grupo G. O triunfo garantiu a Seleção Brasileira, com um jogo de antecedência, nas oitavas da Copa do Catar. O volante foi um dos destaques da equipe nas duas vitórias, até aqui, no Mundial.

O camisa 5 da Seleção Brasileira marcou aos 38 minutos do segundo tempo, no estádio 974, e garantiu os três pontos contra a Suíça.

Casemiro Volante da Seleção Brasileira "Suportamos bem, tivemos paciência, eles com um jogo chato, são experientes e sabem jogar o jogo. Foi um jogo de detalhe. A gente sabia que ia ter a bola para fazer o gol e, bom, graças a Deus, a gente conseguiu fazer o gol", destacou o volante.

Antes das oitavas de final, o Brasil ainda encara Camarões na sexta-feira (2), às 16h, em jogo que encerra a fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Casemiro ponderou as dificuldades que a Seleção canarinha teve nos dois primeiros jogos.

Casemiro volante da Seleção Brasileira "O nosso grupo é muito difícil. A Sérvia, primeiro jogo, foi um jogo chato, uma seleção que sabe jogar, que sabe propor o jogo. Hoje, outra vez, a gente sabia que seria um jogo muito difícil, então, o primeiro objetivo era classificar e isso é importantíssimo", declarou Casemiro.

A partida derradeira do Grupo G irá definir as posições das equipes e, consequentemente, o chaveamento no mata-mata. O Brasil encara seleção que se classificar da chave H, que tem Portugal, Gana, Coréia do Sul e Uruguai..