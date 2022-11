Tite elogia postura do Brasil em vitória sem Neymar: 'a equipe faz a estrela'

Sem poder contar com o camisa 10, lesionado, Tite destacou, em coletiva pós-jogo, nesta segunda-feira (28), o trabalho da equipe brasileira na vitória por 1 a 0 sobre a Suíça. O treinador elogiou os que tiveram oportunidade nas vagas de Neymar e Danilo, e destacou escolhas no decorrer da partida.

Éder Militão e Fred foram os titulares contra a Suíça. Na segunda etapa, o treinador deu chance para Rodrygo jogar na mesma posição de Neymar contra os sérvios. Tite ponderou todo o processo até aqui, com todos destaque para aqueles que souberam aproveitar.

Tite Treinador da Seleção Brasileira "Há um leque de opções porque tem um processo de quatro anos de construção. Quem venceu hoje foi o processo, foi o tempo de quatro anos de utilização de atletas para que eles possam desenvolver, ter a naturalidade, mesmo jovens, aproveitando em seus clubes e dando oportunidade. Se não é muito difícil. O processo venceu hoje, afora o trabalho todo, mas ele consolida isso. E aí estão as qualidades técnicas individuais", assegurou o treinador.

AUSÊNCIA DE NEYMAR

Em tratamento de lesão no tornozelo, Neymar também foi assunto na coletiva depois da vitória sobre a Suíça. O comandante brasileiro pontua que o sistema é mantido, mesmo com as mudanças.

Tite Técnico do Brasil "Primeiro jogo sem Neymar... Vocês escolheram a estrela hoje o Casemiro, né? A equipe faz a estrela. Claro que o Neymar tem atributos diferentes. Ele, em um momento mágico, dribla e clareia. Ele tem essa qualidade. Outros jogadores estão neste processo para atingir o nível, tomara que atinjam. Então sente, sim, sente a falta do Neymar. O poderio da equipe sente. Mas temos atletas que podem dar conta do recado", aponta o treinador.

SAÍDA DE PAQUETÁ

Na segunda etapa, o treinador optou pela substituição do camisa 7 do Brasil. Tite ressaltou a escolha em virtude da forma de jogar do adversário, que tinha uma defesa mais sólida em relação à Sérvia.

Tite Técnico da Seleção Brasileira "Foi uma opção tática, e às vezes o jogo te pede algumas coisas, temos que ter a capacidade de ler o jogo. Um jogo muito difícil. A Suíça foi a melhor defesa das eliminatórias europeia. É um estilo de jogar diferente da Sérvia, que propõem mais o jogo na bola triangulada. A Suíça abaixa mais e fala assim, erra, que eu vou criar minhas oportunidades. Com bons jogadores. O Embolo, o Xhaka, o lateral direito são muito bons jogadores, o goleiro tem qualidade com o pé, faz uma dupla sobra dificultando nossa pressão. O Paquetá estava em condições normais, se não, não usaríamos. O jogo pediu uma outra possibilidade, aí a entrada do Rodrygo", detalha o técnico brasileiro.

O PAIZÃO

Na hora do gol brasileiro, as imagens da transmissão mostraram o treinador na comemoração com o filho Matheus Bachi, que faz parte de sua comissão técnica. O comandante da Seleção destacou o lado família e rasgou elogios ao profissional.

"Todo mundo sabe que sou, por excelência, humanista. Antes do atleta existe o ser humano. Eu sou assim, tem gente que se identifica, outros que não. E tenho um grande profissional ali do meu lado. Sei da sua qualificação, afora que tenho a felicidade, tal qual o Ancelotti acho que tem o filho dele como auxiliar", lembrou Tite.

O Brasil volta a campo na sexta-feira (2), às 16h, para encarar Camarões pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Com a vitória sobre a Suíça, a Seleção Brasileira já está garantida nas oitavas de final do Mundial.