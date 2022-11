Copa do Mundo terá novo horário para os jogos a partir desta terça-feira (29); veja confrontos

A Copa do Mundo do Catar, a partir da próxima rodada, estará diferente do que os espectadores já estão acostumados. A partir desta terça-feira (29), os últimos jogos da fase de grupos vão acontecer às 12h e 16h. Isso porque esse formato evita a combinação de resultados, pois as equipes do mesmo grupo estarão se enfrentando simultaneamente.

CONFIRA OS JOGOS E HORÁRIOS

Terça-feira, (29)

12h | Equador x Senegal | Fifa+, Cazé TV, SporTV, GE e Globoplay

12h | Holanda x Catar | Fifa+, Globo, Globoplay, SporTV e GE

16h | País de Gales x Inglaterra | Fifa+, Globo, Globoplay, SporTV e GE.

16h | Irã x Estados Unidos | Fifa+, SporTV, GE e Globoplay.

Quarta-feira, (30)

12h | Austrália x Dinamarca | Fifa+, SporTV, GE e Globoplay

12h | Tunísia x França | Fifa+, Globo, Globoplay, SporTV e GE.

16h | Polônia x Argentina | Fifa+, Cazé TV, Globo, Globoplay, SporTV e GE

16h | Arábia Saudita x México | Fifa+, SporTV, GE e Globoplay

Quinta-feira, (1)

12h | Croácia x Bélgica | Fifa+, Globo, Globoplay, SporTV e GE

12h | Canadá x Marrocos Z Fifa+, SporTV, GE e Globoplay

16h | Japão x Espanha | Fifa+, SporTV, GE e Globoplay

16h | Costa Rica x Alemanha | Fifa+, Globo, Globoplay, SporTV e GE

Sexta-feira, (2)

12h | Gana x Uruguai | Fifa+, SporTV, GE e Globoplay

12h | Coreia do Sul x Portugal | Fifa+, Globo, Globoplay, SporTV e GE

16h | Sérvia x Suíça | Fifa+, SporTV, GE e Globoplay

16h | Camarões x Brasil | Fifa+, Cazé TV, Globo, Globoplay, SporTV e GE