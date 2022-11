Família de Paquetá e Tite se hospedam em condomínio de luxo no Catar; veja fotos

Para não perder contato durante o mundial, os familiares do técnico Tite e Lucas Paquetá, da Seleção Brasileira, viajaram ao Catar para a Copa do Mundo. Como hospedagem, eles escolheram o condomínio The Pearl, que chega a custar cerca de R$ 200 mil por mês.

As famílias do jogador e do técnico passam o período da Copa em uma cobertura cada uma. Além do alto padrão, o imóvel ainda conta com uma piscina e uma academia para os hóspedes.

O The Pearl foi construído para oferecer luxo aos visitantes e moradores. A ilha em formato de pérola foi feita para ser um dos principais pontos turísticos do Catar durante a Copa.

Por se tratar de uma, há, também, muitas atividades aquáticas para o entretenimento, envolvendo um parque aquático, além de passeios de barco ou lancha.

Veja fotos do The Pearl:

Legenda: Condomínio de luxo The Pearl no Catar Foto: Divulgação

