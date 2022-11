O principal nome da Seleção Brasileira, o craque Neymar, segue focado em tentar se recuperar de lesão no tornozelo para jogar as fases finais da Copa do Mundo do Catar. Para isso, o jogador não foi junto com a seleção para o estádio 974, onde o Brasil enfrenta a Suiça, pela segunda rodada do grupo G.

No hotel, o jogador seguirá fazendo um intenso trabalho de fisioterapia. Para seu lugar, Tite escalou Fred.