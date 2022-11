Benzema está recuperado da lesão e deve voltar a jogar pela França na Copa do Mundo

Benzema vai voltar a jogar a Copa do Mundo pela França. O atacante está recuperado e poderá ser integrado ao grupo que disputa o torneio no Catar. Eleito melhor jogador do mundo nesta temporada, o atleta sofreu uma lesão no quadríceps da coxa esquerda foi cortado do torneio. No entanto, segundo o jornalista Carlos Rodríguez, da rádio "Onda Madrid", a situação mudou.

O radialista explica que o atacante do Real Madrid está totalmente recuperado da questão física e está pronto para voltar ao Mundial do Catar. Mesmo com a ausência de Benzema, o técnico Didier Deschamps não convocou outro jogador para substituí-lo. Logo, o astro francês poderá voltar ao grupo.

Benzema deve voltar a treinar nesta quinta-feira (1). Assim, o jogador poderá voltar a vestir a camisa da seleção na fase eliminatória. A França está classificada para as oitavas de final. Para fechar a fase de grupos, o time vai enfrentar a Tunísia nesta quarta-feira (30).