Bola de Ouro: Karim Benzema é eleito o melhor jogador do mundo

O atacante Karim Benzema, do Real Madrid, conquistou a Bola de Ouro 2022, premiação entregue pela revista France Football ao melhor jogador da temporada. Sadio Mané, do Bayern de Munique, e Kevin De Bruyne, do Manchester City, ficaram em 2° e 3° lugar, respectivamente. A cerimônia aconteceu nesta segunda-feira (17), no Teatro de Châtelet, em Paris.

Aos 34 anos, o francês conquista a premiação pela 1ª vez na carreira. Na temporada 2021–2022, o astro do Real Madrid contribuiu para o 14ª título da UEFA Champions League, sendo artilheiro da competição, com 15 gols. Além da artilharia na competição europeia, Benzema marcou 27 gols no Campeonato Espanhol, contribuindo para o 35° título.

A meia-atacante Alexia Putellas, do Barcelona, conquistou a Bola de Ouro entre as mulheres pelo 2° ano consecutivo.

Ao todo, a revista France Football divulgou os vencedores da Bola de Ouro (masculina e feminina), o Troféu Kopa, o Prêmio Yashin, o Prêmio Sócrates e o Prêmio Gerd Müller.

Veja ranking da Bola de Ouro (masculina)

1° — Karim Benzema (ATA — Real Madrid)

2° — Sadio Mané (ATA — Bayern de Munique)

3° — Kevin de Bruyne (MEI — Manchester City)

4° — Robert Lewandowski (ATA — Barcelona)

5° — Mohamed Salah (ATA — Liverpool)

6° — Kylian Mbappé (ATA — Paris Saint-Germain)

7° — Thibaut Courtois (GOL — Real Madrid)

8° — Vinícius Júnior (ATA — Real Madrid)

9° — Luka Modrić (MEI — Real Madrid)

10° — Haaland (ATA — Manchester City)

11° — Son (ATA — Tottenham)

12° — Mahrez (ATA — Manchester City)

13° — Haller (ATA — Borussia Dortmund)

14° — Fabinho (VOL — Liverpool)

14° — Rafael Leão (ATA — Milan)

16° — Virgil Van Dijk (ZAG — Liverpool)

17° — Casemiro (VOL — Manchester United)

17° — Vlahović (ATA — Juvetnus)

17° — Luis Díaz (ATA — Liverpool)

20° — Cristiano Ronaldo (ATA — Manchester United)

21° — Harry Kane (ATA — Tottenham)

22° — Bernardo Silva (MEI — Manchester City)

22° — Phil Foden (MEI — Manchester City)

22° — Alexander-Arnold (LE — Liverpool)

25° — Rüdiger (ZAG — Real Madrid)

25° — Nkunku (ATA — RB Leipzig)

25° — Darwin Núñez (ATA — Liverpool)

25° — Cancelo (LD — Manchester City)

25° — Kimmich (VOL — Bayern de Munique)

25° — Maignan (GOL — Milan)

Prêmio Yashin

O goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid, também foi premiado pela revista francesa. Aos 30 anos, o belga foi eleito o melhor goleiro da temporada, recebendo o prêmio Yashin, em homenagem ao ex-goleiro da União Soviética, eleito o melhor jogador do mundo em 1963, sendo o único da posição a receber a Bola de Ouro.

Troféu Kopa

O meio-campista Gavi, de 18 anos, recebeu o prêmio Kopa, destinado ao melhor jogador jovem da temporada. O atleta atua pelo Barcelona e na temporada 2021–2022 disputou 42 partidas, com dois gols marcados e cinco assistências concedidas.

Prêmio Sócrates

O atacante Sadio Mané, do Bayern de Munique, conquistou o prêmio Sócrates, que premia as melhores ações solidárias realizadas no ano.

Prêmio Gerd Müller

O atacante Robert Lewandowski, do Barcelona, conquistou o prêmio Gerd Müller, que premia o goleador da temporada.

