Prêmio Sócrates é novidade na cerimônia da Bola de Ouro; veja como será

Responsável pela cerimônia da Bola de Ouro, a revista France Football anunciou, nesta quarta-feira (21), o Prêmio Sócrates. A novidade, que leva o nome do ídolo do Corinthians, tem o intuito de identificar as melhores ações solidárias realizadas no ano.

A nova menção no evento é uma parceria com o jornal L'Équipe e a organização internacional Peace and Sport (Paz e Esporte, em português). A premiação será definida mediante juri que contará com participação do ex-jogador Raí, irmão de Sócrates.

A organização reúne projetos de desenvolvimento e pacificação por meio do esporte. "O futebol é um ator crucial no processo de construção da paz. É uma honra fazer parceria para este prêmio social concedido a jogadores de futebol comprometidos com o impacto social", destacou a Paz e Esporte.

A ESCOLHA

Ídolo do Corinthians e da Seleção Brasileira, Sócrates foi escolhido pela France Football para batizar o prêmio devido à sua atuação na "democracia corintiana" durante a Ditadura Militar. Após sua ação, ao lado de outros jogadores da equipe na década de 1980, o Timão decidiu submeter ao voto dos jogadores e funcionários todas as decisões do clube.

Legenda: Sócrates e outros jogadores iniciaram movimento que ficou conhecido como "Democracia Corinthiana" Foto: Divulgação

Ex-jogador de São Paulo, PSG e campeão mundial com o Brasil em 1994, Raí destacou a relevância do irmão mesmo 11 anos após sua morte.

Raí irmão de Sócrates "Sócrates sempre acreditou no poder de mobilização e da transformação por meio do esporte, para tornar a sociedade mais igualitária. Ele demonstrou isso como jogador com seu combate pela redemocratização do Brasil durante a experiência revolucionária da democracia corintiana", ponderou Raí.

A premiação em que serão conhecidos os destaques da temporada no futebol mundial, acontece no dia 17 de outubro, no Teatro Chaletet, em Paris. Com a novidade, o evento passa a contar com sete categorias.

