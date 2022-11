Karoline Lima, ex de Militão, posta foto de filha segurando camisa do pai

A cearense Karoline Lima, ex-namorada do jogador Éder Militão, usou as redes sociais nesta segunda-feira (28) para postar uma foto de Cecília, filha dela com o atleta, segurando a camisa do pai. Militão, convocado para atuar como zagueiro pela Seleção, desempenhou o papel de lateral na equipe durante a partida contra a Suíça.

No vídeo, a pequena aparece com a camisa amarela de número 14, utilizada por Militão desde que estreou com a amarelinha, dentro de um berço. Completando a foto, Karoline colocou um emoji de coração para demonstrar a emoção com o momento.

Fim de relacionamento

Apesar da demonstração de afeto, o fim do relacionamento entre Karoline e Militão não foi dos mais tranquilos. Em julho deste ano, os dois comunicaram o término, mas os meses que seguiram foram de disputas públicas sobre detalhes relacionados à filha dos dois.

Em um dos momentos, Karoline revelou estar sendo processada por Militão antes mesmo do nascimento de Cecília, expondo a situação em que o jogador se negava a pagar valores aceitáveis para a pensão da criança.

Entretanto, recentemente, os dois entraram em acordo, finalizando os detalhes do pagamento da pensão e da criação da pequena. Agora, Karoline vive com a menina em São Paulo, no Brasil.

Além da foto de Cecília, Karoline ainda mostrou que acompanhou o jogo da Seleção Brasileira nesta segunda. "Gostou, Cecília, do meu lookinho, uma coisa mais ousada?", brincou ela em uma série de vídeos, pouco antes de sair para assistir à partida.