Que "porrada", Brasil!

Mesmo ganhando a seleção brasileira é ruim. Perdendo, é muito pior.

No Monumental não encontrou a Argentina, nem para dar "porrada", como imaginou Raphinha.

Pelo contrário, levou quatro pancadas no placar e foi colocada na roda de bobo pelo adversário.

O único gol marcado veio de um presente dos donos da casa.

No comentário anterior, depois da pálida vitória contra a Colômbia, perguntamos a que se destinava o time de Dorival Júnior.

Depois do vareio de bola sofrido contra a Argentina reforçamos a nossa certeza: a coisa nenhuma.

Nossos "hermanos" ofereceram um espetáculo em cima do nosso selecionado.

Foi uma humilhação

De Paul, meio campista argentino, jogou sorrindo o tempo todo.

A equipe do Scaloni (nem vibrou com os gols), divertiu-se à beça e dançou com sua torcida.

Depois de tudo, ainda temos que ouvir as repetidas explicações sobre a bola murcha do escrete.

"Nos times que defendem jogam bem. Na seleção, somem".

"Os jogadores são bons, mas o time não presta".

Vai que é algum problema "tarifário".